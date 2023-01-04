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الأربعاء، 04-01-2023 09:38 ص

وفاة رائد الفضاء والتر كاننغهام عضو أول رحلة مأهولة لـ أبولو عن 90 عاما - صورة

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الوكيل الإخباري - قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إن رائد الفضاء السابق والتر كاننغهام، الذي سافر على متن رحلة (أبولو 7) في العام 1968، ضمن أول مهمة مأهولة في برنامج أبولو مهدت الطريق أمام 12 آخرين للهبوط على القمر في السنوات اللاحقة، توفي أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 90 عاما.

وانضم كاننغهام إلى زميليه والتر شيرا ودون إيزيل في المهمة الناجحة التي استغرقت 11 يوما، والتي جرت في مدار قريب من الأرض كأول رحلة تجريبية مأهولة لمركبة أبولو الفضائية الجديدة التي خاضت لاحقا غمار الرحلة إلى القمر.

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وكانت رحلة (أبولو 7) استئنافا لبرنامج الرحلات الفضائية القمرية لوكالة ناسا بعد 21 شهرا من الحريق الذي أودى بحياة أفراد طاقم (أبولو 1) الثلاثة خلال تجربة إطلاق أرضية في أواخر يناير 1967.


وقالت ناسا إن كاننغهام، الذي خدم في سلاحي البحرية ومشاة البحرية الأمريكيين، ونفذ 54 مهمة كطيار مقاتل قبل تقاعده برتبة كولونيل، تم اختياره كرائد فضاء في العام 1963.


وقال بيل نيلسون، المدير في ناسا، في بيان أعلن فيه نبأ الوفاة "كان والت كاننغهام طيارا مقاتلا وعالما فيزيائيا ورائد أعمال- لكنه قبل كل شيء كان مستكشفا".

 


 

البيان 

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