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الإثنين، 06-09-2021 01:41 م

وفاة رجل الغابة الفيتنامي بعد 40 عاما قضاها في الادغال

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الوكيل الإخباري - توفي اليوم الاثنين رجل يبلغ من العمر 52 عاما، ويعيش منذ 40 عاما في غابة تقع بوسط فيتنام مع والده، إثر إصابته بمرض السرطان، بحسب ما قاله شقيقه.

وقال هو فان تري، العضو الوحيد الباقي على قيد الحياة من العائلة التي واجهت مقتل العديد من أفرادها بسبب الغارات الأمريكية التي تم شنها أثناء حرب فيتنام: "توفي أخي الأكبر في الساعة السابعة من صباح اليوم إثر معاناته من سرطان الكبد منذ أكثر من عام لقد عانى كثيرا من الآلام في أيامه الأخيرة."

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وكان هو فان لانج /52 عاما/، شوهد في عام 1973 وهو يركض في الغابة مع والده، "هو فان تانه" الذي فُقد أثناء حرب فيتنام بعدما أسفرت غارات القصف عن مقتل زوجته واثنين آخرين من أبنائه.


ويشار إلى أن تانه، الذي كان يقاتل من أجل فيتنام الشمالية عندما ضربت القنبلة منزله، ترك ابنا آخر، يدعى هو فان تري. وتوفي تانه في عام 2017.


وتم أخيرا العثور على الأب والابن المفقودين في أغسطس من عام 2013، حيث كانا يعيشان في الغابة، ثم عادا إلى المنزل ليعيشا مع من تبقى من أسرتهما.


وقد اهتز المجتمع المحلي عندما تم العثور عليهما، حيث كان يُعتقد أنهما قد لقيا حتفهما.

 

المصدر - البيان 

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