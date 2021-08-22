طالبة هندية تسجل رقماً قياسياً في التبرع بالشعر لمرضى السرطان في دبي - صورة

الوكيل الإخباري - سجلت طالبة في دبي، لها من العمر 14 عاماً، رقماً قياسياً في التبرع بالشعر لمرضى السرطان، مؤخراً، حيث تبرعت بشعرها أربع مرات خلال الفترة الممتدة ما بين يوليو 2016 إلى يونيو 2021.



وأفادت صحيفة «سياست ديلي» الهندية أن الطالبة آليا رومانا، وهي طالبة في المدرسة الهندية الثانوية في دبي، تبرعت بشعرها إلى جمعيات خيرية للسرطان، مثل «أصدقاء مرضى السرطان» و«مركز سرطان الأطفال في لبنان»، وقد نالت هذا التكريم الأسبوع الماضي من كتاب الهند للأرقام القياسية.

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وأفادت آليا أن ما أثار اهتمامها بهذه القضية النبيلة هو نشأتها الأسرية، حيث كانت ترى والديها يخدمان المجتمع عن طريق التطوع في مبادرات مختلفة مثل توزيع الطعام في مخيمات العمل، وزيارة المرضى، ومساعدة مريض في الحصول على مساعدة مالية لعلاج أو الحصول على علاج.



وقد شجعها كل هذا على القيام بدورها في المجتمع، وبالتالي، وعندما شاهدت أختها الكبرى تتبرع بالشعر لمرضى السرطان، أحبت فكرة تمكين النساء المريضات من خلال هذا التبرع البسيط بالشعر.



وتعتقد آليا أن التبرع بالشعر، على الرغم من بساطته كفعل، يمكنه أن يحدث فرقاً كبيراً على صعيد احترام الذات لدى الشخص المريض ويدعمه خلال رحلة السرطان.





المصدر - البيان