الأربعاء 21-12-2022
الوكيل الاخباري

توقعات بسقوط الدولار في 2023

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى

الطراونة: مخزون الصوامع بوضع آمن

التعليم العالي: إعادة الاعتراف بجميع الجامعات الأردنية الرسمية في العراق

الخرابشة: 7 مذكرات تفاهم للتنقيب عن المعادن منذ مطلع العام الحالي

التنمية: تقديم مساعدات نقدية لـ2603 أسرة الشهر الماضي

الحكومة المصرية تخطط للعمل من المنزل

الذهب عالمياً يهبط أكثر من 5 دولار مع افتتاح اليوم

نقيب شركات التخليص يتوقع الانتهاء من كافة الحاويات المتأخرة الأسبوع المقبل

الاحتلال يقرر عدم تسليم جثمان الشهيد ناصر أبو حميد لعائلته

الأربعاء، 21-12-2022 10:27 ص

وفاة شاب مصري بسبب فوز الارجنتين - صورة

27ACDC10-BC75-4B05-A38A-610C5DCEEBAF


الوكيل الإخباري - من شدة سعادته بفوز المنتخب الأرجنتيني بقيادة ميسي بكأس العالم، لفظ شاب مصري أنفاسه الأخيرة إثر أزمة قلبية حادة تعرض لها عقب انتهاء مباراة فرنسا والأرجنتين في نهائي المونديال وفوز التانغو بالبطولة للمرة الثالثة في تاريخه.

وكشف أصدقاء الشاب المتوفي أن صديقهم شاهد المباراة برفقتهم في منطقة وسط القاهرة، وبعد انتهاء المباراة بفوز الأرجنتين وتحقيق نجمه المفضل ليونيل ميسي لكأس العالم، أصيب بأزمة قلبية من شدة الفرح، وتم نقله على الفور إلى مستشفى العجوزة حيث لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

وأكدوا أن الشاب الذي يعمل محاميا في مكتب أحد المحامين والبالغ من العمر 26 عاما، كان يعشق ليونيل ميسي وكان يتمنى تتويجه بكأس العالم، مشيرين إلى أن آخر تدوينة له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك" كتب فيها "هتفضل أحلى ذكرى في حياتي والله.. وأجمل يوم في حياتي والله".
اضافة اعلان

 


 

 

لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
EXQXZZDLAH

فيديو مروّع: شاب لبناني في تركيا يرمي نفسه من النافذة

12649489-1CE8-4AFB-9D23-568E3BCA8CD0

الصين تستكمل بناء تلسكوب الأكبر في العالم

x9sM5PXepLVRdBcyLtJEuEdMTipaaetSXzKZPdd2

شاهد.. ميسي يتجاهل الشيف الشهير نصرت لأخذ 'سيلفي' وسط الملعب

838

على دراجة.. زوجان بريطانيان يدوران حول الكرة الأرضية في 180 يوما

133-001002-george-king-novelist_700x400

من أجل ألعاب الأمير جورج.. تعيين رجل في أغرب وظيفة بالقصر الملكي البريطاني

كم-عدد-الطائرات-في-الجو-الآن

شاهد إصابة 36 راكبا في اضطراب جوي عنيف ضرب طائرة أمريكية