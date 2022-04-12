الثلاثاء 12-04-2022
الوكيل الاخباري

السير: 80% من الحوادث المرورية في رمضان تقع قبل الإفطار

مراكز التطعيم يوم الثلاثاء - أسماء

ارتفاع أسعار الذهب محليا

الضمان يحدد موعد صرف رواتب المتقاعدين للشهر الحالي

6 إصابات بحادث تدهور باص على طريق الزرقاء

استشهاد عامل فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال في عسقلان

البنك المركزي السعودي يعيد رفع حد الحوالات اليومي لعملاء البنوك

وفيات الثلاثاء 12-4-2022

انخفاض رصيد الدين الحكومي خلال كانون الثاني بمبلغ 244 مليون دينار

الزراعة: نراقب سعر البطاطا ولم نتخذ قرارا للآن بفتح باب الاستيراد

الثلاثاء، 12-04-2022 11:04 ص

يحدث مرة واحدة كل 200 مليون ولادة سيدة تضع 3 توائم متطابقين في بريطانيا

image


الوكيل الإخباري - أفادت هيئة الإذاعة البريطانية، يوم الأحد، بأن سيدة بريطانية ولدت ثلاثة توائم متطابقين تماماً في حدث نادر للغاية يحدث فقط "مرة واحدة كل 200 مليون" حالة ولادة. 

اضافة اعلان

 

وذكرت الهيئة أن جينا وكريغ ديودني، هما أبوان للتوائم الثلاثة الذين ولدوا في مستشفى ليفربول للنساء، في السادس من نيسان/ أبريل 2021، وأمضى الأطفال الثلاثة، جيمي وجنسن وجاكسون، ستة أسابيع في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة قبل السماح لهم بالعودة إلى المنزل. 

 

وتذكرت جينا (34 عاماً) شعورها بأنها ستلد توأماً في وقت مبكر من الحمل وهو ما تأكد خلال أول فحص بالموجات فوق الصوتية.  ولكن، بعد حوالي عشرين دقيقة من بدء تشغيل الماسح الضوئي ظهر رأس ثالث على الشاشة. 

 

تقول جينا: "قال الطبيب إنه خلال 25 عاماً من الخبرة في الفحص بالأشعة لم يرَ ثلاثة توائم من قبل. خاصة وأن أطفالي يتشاركون جميعاً نفس المشيمة وهو أمر نادر جداً". 

 

من جهته، قال الأب كريغ (35 عاماً) مازحاً: "كل ما كنت أفكر فيه هو أنه سيكون هناك حاجة لكثير من الحفاضات".  منذ ذلك الحين، اتفق الوالدان على نظام يتمكنان من خلاله تسيير حياتهما الجديدة على نحو أفضل. واحتفل أطفالهم الثلاثة بأول أعياد ميلادهم في شهر نيسان/ أبريل 2022.

 

 شفق

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
c2f55555f178b8023b8f9e8b

فيكتوريا..يحتال على شركة إنتاج أفلام بـ 600 ألف دولار لشراء ذهب

مرجان

علماء يكتشفون وجود صلة وراثية غريبة بين البشر وشقائق النعمان

wifi-header

طرق اختراق شبكات الواي فاي

91808 (1)

نصائح لتحسين إنتاجية الموظفين في رمضان

ثروة-تعبيرية-800x549

امرأة من كاليفورنيا تفوز بـ 10 ملايين دولار عن طريق الخطأ

4157349

لصوص يسرقون جسرا معدنيا وزنه 500 طن في الهند