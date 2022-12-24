يشغل مصنعه بالكامل باستخدام الطاقة الشمسية من سيارته في أستراليا

الوكيل الإخباري - لجأ مالك مصنع أسترالي للعصائر إلى حيلة ذكية لتشغيل مصنعه بالكامل باستخدام الطاقة الشمسية المخزنة في سيارته الكهربائية.

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أصبح جوزيف إيفانز، مؤسس مصنع “باليكروفت فينيارد”، في وادي باروسا جنوب أستراليا، أول شخص في البلاد يقوم بتشغيل مصنعة من الطاقة الشمسية المخزنة في سيارته الكهربائية.

وقال السيد إيفانز الذي يملك سيارة نيسان ليف كهربائية، إنه انضم إلى تجربة شبكة الطاقة في جنوب أستراليا، والتي تهدف إلى إيجاد مصادر أخرى للطاقة، بعد أن ضاق ذرعاً بفواتير الكهرباء التي باتت تكلف 6000 دولار في السنة.



وأكد إيفانز، على أن استخدام سيارته الكهربائية لتخزين الطاقة الشمسية وتزويد مصنعه بالطاقة، لم يوفر عليه فواتير الكهرباء فحسب، بل إنه أكسبه المزيد من المال.



تعمل الطاقة الشمسية على تشغيل جميع مرافق المصنع، وكروم العنب التي يملكها إيفانز، وتدير مضخات مياه الأمطار للمنزل، مما يحقق اكتفاء ذاتياً بالنسبة لموارد الطاقة.

وعلى الرغم من أن شركة “جيت تشارج” صاحبة المشروع لم تشرح بالتفصيل آلية عمل التقنية التي جربتها مع إيفانز، إلا أنها أكدت على أن التجربة كانت وسيلة رائعة لإثبات مدى جدوى هذه التقنية.

وقال المدير الوطني للكهرباء، بين وارن، إنه ينبغي على المزيد من صانعي السيارات دعم هذه التكنولوجيا والمساعدة في انتشارها في جميع أنحاء البلاد لتخفيف أعباء الطاقة على المستخدمين، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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