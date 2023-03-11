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السبت، 11-03-2023 01:51 م

يعاقب ابنه بإجباره على اللعب 17 ساعة متواصلة في الصين

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الوكيل الإخباري - بعد أن ضبطه وهو يمارس ألعاب الفيديو في الساعة الواحدة ليلاً بإحدى الليالي المدرسية، قرر أب صيني أن يعاقب ابنه بإجباره على متابعة اللعب لمدة 17 ساعة متواصلة.

واكتشف الأب أن ابنه لم يذهب للنوم كما هو مفترض ليستيقظ في الصباح للذهاب إلى المدرسة، وبدلاً من ذلك، ظل مستيقظاً ليلعب ألعاب الفيديو على هاتفه بعد منتصف الليل.

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وقال الوالد لصحيفة Metropolis Times إنه كان غاضباً عندما وجد ابنه يلعب على هاتفه بينما كان يجب أن يكون نائماً، لكنه لم يعرف كيف يتصرف في البداية.

 

وأراد أن يعلم الصبي درساً لن ينساه بسهولة، وبدلاً من توبيخ الصبي، أخبره فقط أنه يمكنه متابعة اللعب على هاتفه بدلاً من النوم، مضيفاً أنه يمكنه حتى قضاء يوم إجازة من المدرسة حتى يتمكن من اللعب لوقت أطول.


واستمتع الصبي بعقوبته غير المعتادة قليلاً في البداية، واستمر في اللعب على هاتفه تحت إشراف والده طوال الليل حتى حوالي الساعة السابعة صباحاً، عندما بدأ بالشعور بالنعاس. ولكن عندما حاول الطفل ترك الهاتف والنوم، أخبره والده أنه قد أخذ يوماً إجازة من العمل للتأكد من أن ابنه يحصل على وقت لعب أكبر بدون نوم.

 

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