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الإثنين، 01-11-2021 10:27 ص

6 صفات يتميز بها الأشخاص المحظوظون

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الوكيل الإخباري - إذا كنت تعتبر نفسك شخصا غير محظوظ، عليك أن تراجع بعض قناعاتك وتغيّر طريقة تفكيرك، فالسر يكمن -في الأساس- في التفكير الإيجابي والعمل على زيادة احتمالات النجاح.

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1. التواصل مع الآخرين
في إحدى الدراسات، قدم ريتشارد وايزمان -أستاذ علم النفس ومؤلف كتاب "عامل الحظ" (The Luck Factor)- لمجموعة من المتطوعين قائمة تحمل أسماء عائلات، وسألهم عما إذا كانوا يعرفون أصدقاء بهذه الأسماء، فاختار نصف المشاركين -المصنفين بكونهم محظوظين- 8 أسماء أو أكثر، في حين استطاع ربع المشاركين في المجموعة غير المحظوظة القيام بالشيء ذاته.

 

2. الثقة في الحدس
في إحدى الدراسات، وجد باحثون بريطانيون أن غريزة الحدس غالبا ما تكون ذات مصداقية وتنبع من مؤشرات جسدية حقيقية، مثل زيادة معدل ضربات القلب والتعرق. طُلب من المشاركين في الدراسة محاولة الفوز بلعبة ورق لم يسبق لهم لعبها سابقا.

 

3. عدم المغامرة بالحظ
يوضح ماكس غانثر -في كتابه "كيف تصبح محظوظا" (How to Get Lucky)- النتائج المحتملة للمغامرة بالحظ في استخدام العملة المعدنية. يقول غانثر "إذا رميت عملة معدنية 1024 مرة، سيكون هناك احتمال واحد بأن يظهر وجه الصورة على العملة 9 مرات متتالية. لكن سيكون هناك 32 احتمالا بأن يظهر 4 مرات متتالية. كيف ستراهن إذا؟ على الاحتمال الأرجح بكل تأكيد".

 

4. كسر الروتين
لتكون محظوظا، حاول أن تقرأ كتابا جديدا كل أسبوع، أو استمع إلى بودكاست في طريقك إلى العمل، أو جرب هواية جديدة، أو أي نشاط يمكن أن يفتح لك أبوابا جديدة.

5. التفكير الإيجابي
وجد وايزمان اختلافا آخر بين المحظوظين وغير المحظوظين، وهو الطريقة التي يتعاملون بها مع المشاكل. طلب وايزمان من كل مشارك -محظوظ أو غير محظوظ، من وجهة نظره- أن يتخيل وجوده في أحد البنوك عند دخول لص مسلح يطلق رصاصة تصيبه في ذراعه.

 

6. إبراز الذات
تقول ميغان رودس، المدربة في مجال القيادة -في كتابها "حياة الفتيات" (Girls’ Life)- "لن يلاحظ أحد وجودك إذا لم تجعله يشعر بذلك. فالسر هو أن تتأكد من أن الآخرين يدركون حجم موهبتك ولماذا تستحق التقدير".

 

المصدر - لبنان 24  

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