8 أخطاء.. يجب تفاديها في المطبخ خلال رمضان

الوكيل الإخباري - يقدم رمضان، شهر الصيام المبارك، فرصة للمسلمين في جميع أنحاء العالم؛ للانخراط في التأمل الروحي والنمو الشخصي، فهو فترة تتسم بزيادة التفاني والصلاة والأعمال الصالحة، وأيضاً تجد فيه الكثيرات أنفسهن مشغولات في المطبخ؛ لإعداد وجبات الإفطار والسحور.

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ووسط صخب وضجيج أنشطة المطبخ، يمكن أن تقع الكثيرات في بعض الأخطاء الشائعة. لذا، عليكِ معرفتها، لتتجنبي الوقوع بها خلال شهر رمضان المبارك.

أخطاء في المطبخ تجنبيها في رمضان:

المبالغة في تعقيد القائمة:

الخطأ الأول، الذي قد تقع فيه نساء كثيرات، هو المبالغة في تعقيد قائمة الطعام. أمر مفهوم أنكِ ترغبين في إعداد وليمة متقنة للإفطار، نظراً لأهمية هذه الوجبة خلال شهر رمضان. لكن محاولة صنع عدد كبير جداً من الأطباق يمكن أن تؤدي إلى ضغوط غير ضرورية، ناهيك عن احتمال هدر الطعام.

لذلك، يستحسن أن تهدفي إلى البساطة، مع التركيز على الوجبات المغذية والمتوازنة، التي يمكن إعدادها بأقل قدر من الضجة، وتذكري أن جوهر رمضان ليس في عظمة الوجبة، بل في روح الصيام والعمل الجماعي.



عدم التخطيط مسبقاً:

من الأخطاء التي قد تقعين فيها، خلال شهر رمضان، عدم التخطيط للوجبات، حيث يمكن أن يؤدي الفشل في التخطيط لوجبات الطعام مسبقاً إلى التوتر في اللحظة الأخيرة، وربما خيارات غذائية أقل صحية. لكن من خلال التخطيط لوجباتكِ، يمكنكِ التأكد من حصولك على جميع المكونات التي تحتاجين إليها، ويمكنك إعداد الأطباق بطريقة أكثر استرخاءً، كما يسمح ذلك بموازنة وجباتكِ بشكل أفضل، ما يضمن حصولك على مزيج صحيح من الكربوهيدرات والبروتينات والدهون.

استخدام كمية كبيرة من الزيت:

خلال شهر رمضان، يمكن أن تكون جاذبية الأطعمة المقلية قوية جداً. ومع ذلك، فإن الاستخدام المفرط للزيت يؤدي إلى وجبات غير صحية، لذلك اختاري طرق طهي صحية، مثل: الشيّ أو التبخير أو الخبز، كلما أمكن ذلك، وهذا لن يجعل وجباتكِ أكثر صحة فحسب، بل يقدم لكِ أيضاً نكهات جديدة ومثيرة.



عدم قراءة الوصفة بالكامل:

في كثير من الأحيان، نكون في عجلة من أمرنا، ونميل إلى تصفح الوصفة دون فهم كامل للخطوات والمكونات المطلوبة، ويؤدي ذلك إلى أخطاء، مثل: تفويت المكونات المهمة، أو إساءة تفسير أوقات الطهي، ما يتسبب في تأخيرات غير ضرورية، وربما إتلاف الطبق. وفي شهر رمضان، تكون مثل هذه الأخطاء مُزعجة للغاية، بسبب قلة الوقت لإعداد الوجبة مرة أخرى.

عدم تسخين الفرن:

عادة، نميل في شهر رمضان إلى الوجبات المحضرة في الفرن، وبما أن غالبية الوصفات تتطلب فرناً مسخناً بقوة، عليكِ تحضير وتسخين الفرن مسبقاً، لتجنب إهدار الكثير من الوقت، لأنه غالباً يتم التغاضي عن هذه الخطوة، ومع ذلك فإن عدم التسخين المسبق للفرن يؤدي إلى طهي غير متساوٍ، وزيادة وقت الطهي، وبالتالي إهدار الطاقة ووقتكِ.



تجاهل أهمية التوابل:

يعد التتبيل جانباً مهماً في الطهي، لكن في بعض الأحيان يتم إهماله أو إساءة فهمه، إذ يؤدي الإفراط في التوابل أو التقليل منها إلى إتلاف الطبق. لكن التتبيل المناسب، الذي يتم إجراؤه تدريجياً، يحسن نكهة الطعام، ويوفر الوقت لإجراء التعديلات لاحقاً. لذلك، في شهر رمضان انتبهي إلى ضبط التوابل في وجباتكِ الغذائية، خاصة بسبب قلة فرصة تذوق الطعام أثناء التحضير.

عدم إراحة اللحوم:

بعد طهي اللحوم، من المهم تركها ترتاح قبل تقطيعها، إذ إن تقطيعها مبكر جداً يؤدي إلى تتدفق السوائل الموجودة بداخلها، ما يترك اللحم جافاً، وأقل نكهة. وهذا الخطأ يهدر جهدكِ ووقتكِ في طهي اللحم إلى درجة الكمال، لذلك انتبهي إلى عامل الوقت، وحضري وجباتكِ اليومية بشكل مبكر، لترك الأطباق ترتاح قبل تقديمها على مائدة الإفطار.



عدم التنظيف أثناء التنقل:

من أكثر المشاكل، التي تواجه ربات البيوت في رمضان، كثرة التنظيف وإهدار وقت طويل في تنظيف المطبخ، قبل وبعد وجبات الإفطار والسحور. لذلك، عليكِ الاهتمام بالتنظيف المستمر طوال فترة وجودكِ في المطبخ، حتى لا تتراكم عليكِ الصحون والأغراض المستخدمة في عملية إعداد الطعام. لذا التنظيف المستمر لا يحافظ على منطقة الطهي مرتبة فحسب، بل يوفر أيضاً الوقت في نهاية عملية الطهي.

زهرة الخليج

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