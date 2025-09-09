أب يتبرع بكبده لإنقاذ ابنته الرضيعة في الصين - صورة

الوكيل الإخباري- أثار أب صيني تعاطفًا واسعًا بعدما تبرع بجزء من كبده لإنقاذ ابنته الرضيعة "ييي"، التي تعاني من تليف كبدي ناتج عن حالة وراثية.

وأجريت العملية بنجاح، لكن التكاليف الطبية التي تجاوزت 14 ألف دولار دفعت الأب "شين" لمغادرة المستشفى مبكرًا والتعافي في المنزل لتقليل النفقات، حيث اعتنى بجروحه بنفسه ووثّق رحلته على مواقع التواصل، ما جذب آلاف المتابعين.



وبحسب زوجته "تاو"، تتحسن حالة الطفلة وقد يُسمح لها بمغادرة المستشفى قريبًا، فيما عاد الأب للعمل بعد أسبوعين فقط من الجراحة.



قصة شجاعة وإنسانية لاقت إشادة واسعة في الصين وخارجها.

pic.twitter.com/vsb8RD6ojD 浙江宁波一位姓沈的00后年轻父亲捐献部分肝脏救女儿。完成移植手术后，为省钱提前出院，回到出租屋里进行术后治疗，包括清洗伤口、换药和更换绷带等。手术后仅半个月，为养家糊口，他又重新上班。这应该又是在全球遥遥领先了吧？ https://t.co/6djIDpTU9s September 8, 2025