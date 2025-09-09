أب يتبرع بكبده لإنقاذ ابنته الرضيعة في الصين - صورة

وأجريت العملية بنجاح، لكن التكاليف الطبية التي تجاوزت 14 ألف دولار دفعت الأب "شين" لمغادرة المستشفى مبكرًا والتعافي في المنزل لتقليل النفقات، حيث اعتنى بجروحه بنفسه ووثّق رحلته على مواقع التواصل، ما جذب آلاف المتابعين.
وبحسب زوجته "تاو"، تتحسن حالة الطفلة وقد يُسمح لها بمغادرة المستشفى قريبًا، فيما عاد الأب للعمل بعد أسبوعين فقط من الجراحة.
قصة شجاعة وإنسانية لاقت إشادة واسعة في الصين وخارجها.
