أميركا في حالة تأهب بعد رصد نشاط زلزالي قرب بركان خطير

الوكيل الإخباري- استنفرت الأوساط العلمية والبحثية في الولايات المتحدة بعد رصد سلسلة من الزلازل بالقرب من "جبل آدامز"، أكبر بركان نشط في ولاية واشنطن، ما أثار القلق حول احتمال ثورانه في أي لحظة. يعتبر العلماء أن البركان يمثل تهديدًا محتملًا لآلاف الأشخاص الذين يعيشون بالقرب منه، نظرًا لإمكانية حدوث انهيارات أرضية، جليدية، وطينية قد تصل سرعتها إلى 80 كيلومترًا في الساعة.

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ووفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، يُعتقد أن "جبل آدامز"، الذي يقع جنوب غرب مدينة ياكيما بولاية واشنطن، سيثور مجددًا على الرغم من أنه لم يشهد ثورانًا منذ حوالي 1000 عام. وكان قد تم رصد 9 زلازل بين سبتمبر وأكتوبر من العام الماضي حول البركان، ما أدى إلى زيادة حالة التأهب في الأوساط العلمية. لكن الخبراء أكدوا أن هذه الزلازل قد تكون جزءًا من النشاط الزلزالي الطبيعي للمنطقة ولا تشير بالضرورة إلى انفجار وشيك.



وقال العلماء إن التهديد الأكبر من "جبل آدامز" ليس في ثوران بركاني، بل في حدوث انهيارات طينية أو جليدية قد تكون كارثية، خاصة أن القمة الجليدية تخفي كميات كبيرة من الصخور الضعيفة التي قد تساهم في حدوث تلك الانهيارات. للتأكد من سلامة المنطقة، قام العلماء بتركيب ثلاث محطات رصد إضافية حول البركان لمراقبة نشاطه الزلزالي عن كثب.



وعلى الرغم من أن النشاط الزلزالي قد خفت حدته منذ أكتوبر الماضي، فإن الخبراء سيواصلون مراقبة الوضع عن كثب لضمان عدم تزايد النشاط الزلزالي الذي قد يهدد السكان .