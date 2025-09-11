أوبر وجوبي تطلقان التاكسي الجوي في أمريكا وأوروبا عام 2026

يأتي هذا التعاون بعد استحواذ "جوبي" على قسم نقل الركاب في "Blade" مقابل 125 مليون دولار، بينما يستمر القسم الطبي التابع لـ Blade في عمله بنقل الأعضاء.
وتعد هذه الخطوة تمهيدًا لإطلاق الطائرات الكهربائية (eVTOL) التابعة لـ"جوبي"، التي تبدأ خدماتها في دبي عام 2026، مع خطط للتوسع عالميًا. وكانت "جوبي" قد عززت علاقتها مع "أوبر" منذ استحواذها على قسم "Elevate" في 2020، وتمتلك "أوبر" اليوم حصة 2.5% من أسهم "جوبي".
يُتوقع أن يتم الحجز مباشرة عبر تطبيق أوبر، ضمن توجه متسارع نحو اعتماد النقل الجوي المدني كخيار مبتكر يجمع بين الراحة والسرعة، وسط تراجع أداء منافسين مثل "فولوكوبتر" و"ليليوم" بسبب أزمات مالية.
