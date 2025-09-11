كيفية مساعدة الأطفال على التعامل مع خيبات الأمل

الوكيل الإخباري- الحياة مليئة بخيبات الأمل، وتعليم الأطفال كيفية التعامل معها أمر أساسي لبناء القدرة على التحمل النفسي. يشير الدكتور روبرت بروكس، المؤلف المشارك لكتاب "تربية الأطفال القادرين على التكيف"، إلى أن حماية الأطفال من الخيبات تعيق تطورهم النفسي، وأنه من الأفضل تعليمهم التعامل الصحي مع الانتكاسات، مثل التعبير عن المشاعر وطلب الدعم والحفاظ على التفاؤل.

وبحسب موقع "بيرنتس"، عند غضب الأطفال لأسباب بسيطة، كنفاد عصيرهم أو فقدان لعبة، يجب على الوالدين الاعتراف بمشاعرهم، توضيح ما يمكن تغييره، وتشجيعهم على ممارسة أنشطة يتقنونها لتخفيف الإحباط.



ويحذر الخبراء من معاقبة الطفل على انفعالاته العاطفية، مؤكدين أهمية أن يكون الوالدان قدوة في التعامل الهادئ مع المواقف. كما يُنصح بمنح الأطفال الحزينين دون نوبات غضب بعض الخيارات لتعزيز إحساسهم بالسيطرة، وتشجيعهم على مساعدة الآخرين لاكتساب منظور إيجابي.



كذلك، فإن تعليم الأطفال مهارات حل المشكلات وتقنيات التكيف كالتنفس العميق والتفكير الإيجابي يساعدهم على مواجهة الخيبات بثبات. كما أن الدعم الأسري والتعاطف والمناقشة الصريحة للمشاعر يعززان ثقة الطفل بنفسه ورؤيته للانتكاسات كفرص للنمو.



وأخيرًا، ينصح الخبراء بعدم التقليل من مشاعر الطفل أو تقديم حلول سريعة، بل دعمهم للاعتراف بعواطفهم وإيجاد حلول بأنفسهم، ما يعزز الذكاء العاطفي والمرونة النفسية.