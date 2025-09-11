الخميس 2025-09-11 11:55 ص
 

كيفية مساعدة الأطفال على التعامل مع خيبات الأمل

نمنمتمت
تعبيرية
 
الخميس، 11-09-2025 10:00 ص

الوكيل الإخباري-   الحياة مليئة بخيبات الأمل، وتعليم الأطفال كيفية التعامل معها أمر أساسي لبناء القدرة على التحمل النفسي. يشير الدكتور روبرت بروكس، المؤلف المشارك لكتاب "تربية الأطفال القادرين على التكيف"، إلى أن حماية الأطفال من الخيبات تعيق تطورهم النفسي، وأنه من الأفضل تعليمهم التعامل الصحي مع الانتكاسات، مثل التعبير عن المشاعر وطلب الدعم والحفاظ على التفاؤل.

اضافة اعلان


وبحسب موقع "بيرنتس"، عند غضب الأطفال لأسباب بسيطة، كنفاد عصيرهم أو فقدان لعبة، يجب على الوالدين الاعتراف بمشاعرهم، توضيح ما يمكن تغييره، وتشجيعهم على ممارسة أنشطة يتقنونها لتخفيف الإحباط.


ويحذر الخبراء من معاقبة الطفل على انفعالاته العاطفية، مؤكدين أهمية أن يكون الوالدان قدوة في التعامل الهادئ مع المواقف. كما يُنصح بمنح الأطفال الحزينين دون نوبات غضب بعض الخيارات لتعزيز إحساسهم بالسيطرة، وتشجيعهم على مساعدة الآخرين لاكتساب منظور إيجابي.


كذلك، فإن تعليم الأطفال مهارات حل المشكلات وتقنيات التكيف كالتنفس العميق والتفكير الإيجابي يساعدهم على مواجهة الخيبات بثبات. كما أن الدعم الأسري والتعاطف والمناقشة الصريحة للمشاعر يعززان ثقة الطفل بنفسه ورؤيته للانتكاسات كفرص للنمو.


وأخيرًا، ينصح الخبراء بعدم التقليل من مشاعر الطفل أو تقديم حلول سريعة، بل دعمهم للاعتراف بعواطفهم وإيجاد حلول بأنفسهم، ما يعزز الذكاء العاطفي والمرونة النفسية.

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الضمان الاجتماعي تنفذ يوما تطوعيا بغابات جلعاد في البلقاء

أخبار محلية الضمان الاجتماعي تنفذ يوما تطوعيا بغابات جلعاد في البلقاء

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم)، والذي رصد ارتفاعًا بنسبة 1.86% للأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2024. أما

فلسطين جيش الاحتلال يعلن اعتزامه استهداف المزيد من الأبراج

154

منوعات كم يبلغ العمر الافتراضي لإطارات سيارتك؟ ومتى ينبغي تغييرها؟

وزارة المياه والري

أخبار محلية الأردن يتلقى دعوة سعودية للانضمام إلى المنظمة العالمية للمياه

لاقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك

فلسطين مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الخميس

ضبط ما يزيد عن 13100 كروز دخان وكميات كبيرة من السجائر الإلكترونية والمعسل

أخبار محلية ضبط ما يزيد عن 13100 كروز دخان وكميات كبيرة من السجائر الإلكترونية والمعسل

علم تركيا

عربي ودولي النيابة التركية تصادر 121 شركة وتوقف مدراء في قضايا احتيال واسعة



 
 





الأكثر مشاهدة