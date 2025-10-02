مصرع سيدة خلال الاستحمام في إيرلندا.. ما علاقة الهاتف المتحرك؟

وذكرت صحيفة "بيبول" أن زوجها، جو أوجورمان، وجدها فاقدة للوعي أثناء الاستحمام، ولاحظ وجود الهاتف وكابل الشحن في الماء، مما أدى إلى الحادث المأساوي. وأثناء محاولته إنقاذها، تعرض هو الآخر لصدمة كهربائية خفيفة.
وأكدت التحقيقات الطبية أن آثار الحروق الظاهرة على يدي آن ماري وصدرها ناتجة عن الصعقة، مرجحة أن الهاتف سقط في الماء عن طريق الخطأ، وعندما حاولت الإمساك به لامس إصبعها ملحق الدش، ما أدى إلى انتقال التيار الكهربائي عبر جسدها.
وأشار الطب الشرعي إلى أن "إخراج يدها من الماء فورًا كان من الممكن أن ينقذ حياتها"، فيما دعا الزوج إلى ضرورة وضع تحذيرات واضحة على الأجهزة الإلكترونية لتجنب مثل هذه الحوادث القاتلة.
