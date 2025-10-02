الخميس 2025-10-02 11:39 ص
 

موعد رمضان 2026 فلكيا.. ومتى يكون أول أيام الصيام؟

تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   تترقّب الدول العربية والإسلامية شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ – 2026م، وسط تقديرات فلكية تشير إلى أن أول أيام الصيام سيكون الخميس 19 فبراير/شباط 2026، بينما تُحسم البداية رسميًا بعد الرؤية الشرعية لهلال الشهر.

🗓 موعد تحري الهلال
ليلة تحري الهلال: الثلاثاء 17 فبراير 2026
بداية محتملة للصيام: الأربعاء 18 أو الخميس 19 فبراير
المتوقع فلكيًا: الخميس 19 فبراير هو أول أيام رمضان


🌙 الرؤية الشرعية هي الفيصل
رغم دقة الحسابات الفلكية، تظل الرؤية الشرعية للهلال المعتمدة رسميًا في أغلب الدول الإسلامية لتحديد بداية رمضان، تنفيذًا لحديث النبي ﷺ:
«صُوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُبّي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين».


❄️ رمضان في الشتاء وعدد أيامه
رمضان 2026 سيأتي في فصل الشتاء، ما يعني ساعات صيام أقصر، ويتوقع أن يمتد لـ30 يومًا.


🔎 اختلاف ممكن بين الدول
قد تختلف بداية رمضان بين بلد وآخر حسب إمكانية رؤية الهلال في كل دولة، إذ تعتمد السعودية مثلًا على الرصد الفلكي المباشر، بينما دول أخرى مثل مصر تعتمد على لجان شرعية متخصصة.

ملحوظة: ما زال هناك عدة أشهر تفصلنا عن رمضان 2026، ويُتوقع أن يتم التأكيد النهائي لبداية الشهر مع تحري الهلال في 17 فبراير 2026.

 

