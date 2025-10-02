حادثة مرعبة في مطار أمريكي.. شاهدوا لحظة اصطدام طائرتين

الوكيل الإخباري- أُصيبت مضيفة طيران بجروح طفيفة نتيجة تصادم طائرتين إقليميتين تابعتين لشركة "دلتا" أثناء التحرك على مدرج مطار لا غارديا في نيويورك، أمس الأربعاء.

وقع الحادث عندما اصطدم الجناح الأيمن لطائرة Endeavor 5155، أثناء تحركها للإقلاع، بطائرة Endeavor 5047 التي كانت تتجه إلى البوابة بعد هبوطها.



وأظهر تسجيل لمراقبة الحركة الجوية حديث الطيار عن أضرار في زجاج وشاشات قمرة القيادة. ونُقلت المضيفة المصابة إلى مستشفى قريب كإجراء احترازي، فيما لم تُسجل إصابات بين الركاب.









