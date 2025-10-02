حادثة مرعبة في مطار أمريكي.. شاهدوا لحظة اصطدام طائرتين

وقع الحادث عندما اصطدم الجناح الأيمن لطائرة Endeavor 5155، أثناء تحركها للإقلاع، بطائرة Endeavor 5047 التي كانت تتجه إلى البوابة بعد هبوطها.
وأظهر تسجيل لمراقبة الحركة الجوية حديث الطيار عن أضرار في زجاج وشاشات قمرة القيادة. ونُقلت المضيفة المصابة إلى مستشفى قريب كإجراء احترازي، فيما لم تُسجل إصابات بين الركاب.
The scene from our @CBSNews producer on board DL5047. He reports they were taxing to the gate at LGA after landing at CLT when they were struck by another Delta regional jet that was taxiing by. More to come.— Kris Van Cleave (@krisvancleave) October 2, 2025
*correcting flight number. pic.twitter.com/7WMGMktGK3
At least one was injured after two Delta regional jets collided at low speeds while taxiing Wednesday evening at LaGuardia 🇺🇸— Saad Abedine (@SaadAbedine) October 2, 2025
The right wing of one @Delta plane collided with the nose of the other plane, according to Air Traffic Control audio.https://t.co/ICrgCP2ZsM… pic.twitter.com/ffx9i4xftV
