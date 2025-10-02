الخميس 2025-10-02 11:39 ص
 

أمير صربيا يتزوج طبيبة أسنان من عامة الشعب (صور)

قل
الأمير الصربي ألكسندر
 
الخميس، 02-10-2025 10:13 ص

الوكيل الإخباري-   تزوج الأمير الصربي ألكسندر (43 عامًا) من طبيبة الأسنان فيسنا يليتش، في حفل جمع بين التقاليد الملكية واللمسات الشخصية، أقيم في بلدة فييامانريكي دي لا كونيسا قرب مدينة إشبيلية الإسبانية، بحضور العائلة وأفراد من العائلات الملكية.

اضافة اعلان


ويُعد الأمير ألكسندر الابن الأصغر لولي عهد صربيا، الأمير ألكسندر، والأميرة ماريا دا غلوريا من أورليان-براغانزا، وهو حفيد الملك بيتر الثاني، آخر ملوك يوغوسلافيا.

 


Image1_102025210135292950048.jpg


Image1_1020252101323104269394.jpg

 

لبنان 24 

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

6

فن ومشاهير أحمد السقا في ظهوره الأول بعد الحادث الأليم-صورة

أصدرت أمانة عمّان الكبرى تعليمات لضبط المخالفات والاعتداءات على الحدائق العامة والمتنزهات، والفضاءات الحضرية لسنة 2025. وتضمنت التعليمات إعداد خطة تفتيش ومراقبة للحدائق العامة والمتنزهات، والفضاءات ا

أخبار محلية الأمانة تصدر تعليمات لضبط المخالفات والاعتداءات على الحدائق والمتنزهات

ازمة سير

أخبار محلية المعهد المروري يدعو السائقين لاستخدام الغماز

ف

فن ومشاهير إليسا توثق رحلتها مع السرطان وتوجه رسالة دعم للمصابين

غزة

فلسطين شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مناطق في قطاع غزة

وزارة العمل

أخبار محلية وزير العمل يزور مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل المغريي

فافا

فن ومشاهير فنانة مصرية شهيرة تتعرض للسرقة والطرد بعد فقدان إخوتها – صورة

الدكتور نذير عبيدات

خاص بالوكيل رئيس الجامعة الاردنية يوضح بشأن فحص المستوى



 
 





الأكثر مشاهدة