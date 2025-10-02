أمير صربيا يتزوج طبيبة أسنان من عامة الشعب (صور)

الوكيل الإخباري- تزوج الأمير الصربي ألكسندر (43 عامًا) من طبيبة الأسنان فيسنا يليتش، في حفل جمع بين التقاليد الملكية واللمسات الشخصية، أقيم في بلدة فييامانريكي دي لا كونيسا قرب مدينة إشبيلية الإسبانية، بحضور العائلة وأفراد من العائلات الملكية.

ويُعد الأمير ألكسندر الابن الأصغر لولي عهد صربيا، الأمير ألكسندر، والأميرة ماريا دا غلوريا من أورليان-براغانزا، وهو حفيد الملك بيتر الثاني، آخر ملوك يوغوسلافيا.









