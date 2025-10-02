شاهد انهيار جزء من مبنى شاهق في نيويورك

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة مكافحة الحرائق الأمريكية، يوم الأربعاء، عن انهيار جزئي في مبنى سكني مكون من 20 طابقًا في منطقة "موت هافن" بمدينة نيويورك، بعد وقوع انفجار غاز في الموقع.

الحادث وقع بعد الساعة الثامنة صباحًا بقليل، ووفقًا لمقاطع فيديو متداولة، شوهد العشرات من رجال الإطفاء في محيط المبنى. ولم تُسجل أي إصابات حتى الآن، فيما تستمر التحقيقات لتحديد أسباب الانفجار.





Firefighters and police swarmed the scene at the 20-story NYCHA… ❗️⚠️🇺🇸 - A gas explosion rocked a Bronx apartment building this morning, triggering a partial collapse in the Mott Haven neighborhood. A New York City official confirmed no injuries have been reported so far.Firefighters and police swarmed the scene at the 20-story NYCHA… pic.twitter.com/7RayBTmGEK October 1, 2025



📸 Citizen App 🚨 40 apts evacuated, no serious injuries reported after incinerator shaft collapse tears hole in Bronx high-rise @mdiamond8 and @mackrosenberg are at the scene📸 Citizen App pic.twitter.com/3AQW6JHH9K October 1, 2025