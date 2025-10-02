الخميس 2025-10-02 11:39 ص
 

شاهد انهيار جزء من مبنى شاهق في نيويورك

الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة مكافحة الحرائق الأمريكية، يوم الأربعاء، عن انهيار جزئي في مبنى سكني مكون من 20 طابقًا في منطقة "موت هافن" بمدينة نيويورك، بعد وقوع انفجار غاز في الموقع.

الحادث وقع بعد الساعة الثامنة صباحًا بقليل، ووفقًا لمقاطع فيديو متداولة، شوهد العشرات من رجال الإطفاء في محيط المبنى. ولم تُسجل أي إصابات حتى الآن، فيما تستمر التحقيقات لتحديد أسباب الانفجار.

 

 

 

 

