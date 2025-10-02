اعتداء أولياء أمور على معلم يشعل غضبا في مصر - فيديو

الواقعة حدثت بعد محاولة أولياء الأمور دخول الفصول لمساعدة أبنائهم على الجلوس بالمقاعد الأمامية، ما رفضه المعلم تنفيذًا لتعليمات الوزارة، فتطور الأمر إلى اعتداء جماعي عليه.
السلطات فتحت تحقيقًا بالحادث، وسط مطالب بمحاسبة المعتدين وحماية المعلمين، خاصة مع تكرار حوادث مشابهة في المدارس المصرية، حيث سجل العام الدراسي الماضي أكثر من 200 حالة اعتداء على معلمين.
