الخميس 2025-10-02 01:09 ص
 

وفاة أيقونة العلم والبيئة جين غودال عن عمر 91 عاماً

الخميس، 02-10-2025 12:48 ص
الوكيل الإخباري-   رحلت عن عالمنا الأربعاء، عالمة الأنثروبولوجيا والحفاظ على البيئة الشهيرة جين غودال، التي أحدثت أبحاثها الرائدة تحولًا في فهمنا لحيوانات الشمبانزي، عن عمر يناهز 91 عاماً.اضافة اعلان


وأعلن معهد جين غودال يوم الأربعاء أن العالِمة البريطانية الأسطورية، المعروفة بدراستها لحيوانات الشمبانزي طوال حياتها، توفيت لأسباب طبيعية في كاليفورنيا أثناء توقفها في جولة خطابية لها.

وقال المعهد عبر إنستغرام: "علم معهد جين غودال صباح هذا اليوم، الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025، أن الدكتورة جين غودال، وسفيرة الأمم المتحدة للسلام ومؤسسة المعهد، قد وافتها المنية لأسباب طبيعية".

وأضاف البيان: "كانت في كاليفورنيا كجزء من جولتها الخطابية في الولايات المتحدة. لقد أحدثت اكتشافات الدكتورة غودال كعالمة سلوك ثورة في العلوم، وكانت مناصرة لا تكلّ لحماية عالمنا الطبيعي واستعادته".

