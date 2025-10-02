عمره 675 عاما.. اكتشاف حذاء أثري داخل عش نسر في إسبانيا- صور

الوكيل الإخباري- عثر علماء على أكثر من 200 قطعة أثرية بشرية، من بينها صندل منسوج عمره نحو 675 عامًا، داخل أعشاش النسر الملتحي في منحدرات وعرة جنوب إسبانيا، في اكتشاف سلط الضوء على التاريخ البشري والسلوك البيئي لهذا الطائر النادر.

بين عامي 2008 و2014، درس الباحثون 12 عشًا للنسر الملتحي، المعروف بتغذيته على العظام وتلوينه ريشه بالطين، حيث وجدوا مواد عضوية محفوظة بشكل مذهل في كهوف باردة وجافة، منها عظام، صوف، أدوات من العصور الوسطى، رأس سهم، مقلاع، وقطع نسيج.



ويُعتقد أن الطيور نقلت هذه المواد إلى الأعشاش، التي وصفها العلماء بأنها "متحف طبيعي"، إذ تعود النسور لاستخدام الأعشاش ذاتها مرارًا، ما ساهم في حفظ طبقات من التاريخ الإنساني والبيئي عبر القرون.



رغم اختفاء النسر الملتحي من جنوب إسبانيا، فإن أعشاشه لا تزال قائمة كأرشيف صامت، وتُبرز الدراسة كيف يمكن لسلوك الحيوانات أن يوفر نافذة غير متوقعة على الماضي، ويربط بين علم البيئة والآثار.



