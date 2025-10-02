الخميس 2025-10-02 11:38 ص
 

عمره 675 عاما.. اكتشاف حذاء أثري داخل عش نسر في إسبانيا- صور

ر
تعبيرية
 
الخميس، 02-10-2025 09:19 ص

الوكيل الإخباري-   عثر علماء على أكثر من 200 قطعة أثرية بشرية، من بينها صندل منسوج عمره نحو 675 عامًا، داخل أعشاش النسر الملتحي في منحدرات وعرة جنوب إسبانيا، في اكتشاف سلط الضوء على التاريخ البشري والسلوك البيئي لهذا الطائر النادر.

اضافة اعلان


بين عامي 2008 و2014، درس الباحثون 12 عشًا للنسر الملتحي، المعروف بتغذيته على العظام وتلوينه ريشه بالطين، حيث وجدوا مواد عضوية محفوظة بشكل مذهل في كهوف باردة وجافة، منها عظام، صوف، أدوات من العصور الوسطى، رأس سهم، مقلاع، وقطع نسيج.


ويُعتقد أن الطيور نقلت هذه المواد إلى الأعشاش، التي وصفها العلماء بأنها "متحف طبيعي"، إذ تعود النسور لاستخدام الأعشاش ذاتها مرارًا، ما ساهم في حفظ طبقات من التاريخ الإنساني والبيئي عبر القرون.


رغم اختفاء النسر الملتحي من جنوب إسبانيا، فإن أعشاشه لا تزال قائمة كأرشيف صامت، وتُبرز الدراسة كيف يمكن لسلوك الحيوانات أن يوفر نافذة غير متوقعة على الماضي، ويربط بين علم البيئة والآثار.

 


Image1_102025291856800019540.jpg 

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

6

فن ومشاهير أحمد السقا في ظهوره الأول بعد الحادث الأليم-صورة

أصدرت أمانة عمّان الكبرى تعليمات لضبط المخالفات والاعتداءات على الحدائق العامة والمتنزهات، والفضاءات الحضرية لسنة 2025. وتضمنت التعليمات إعداد خطة تفتيش ومراقبة للحدائق العامة والمتنزهات، والفضاءات ا

أخبار محلية الأمانة تصدر تعليمات لضبط المخالفات والاعتداءات على الحدائق والمتنزهات

ازمة سير

أخبار محلية المعهد المروري يدعو السائقين لاستخدام الغماز

ف

فن ومشاهير إليسا توثق رحلتها مع السرطان وتوجه رسالة دعم للمصابين

غزة

فلسطين شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مناطق في قطاع غزة

وزارة العمل

أخبار محلية وزير العمل يزور مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل المغريي

فافا

فن ومشاهير فنانة مصرية شهيرة تتعرض للسرقة والطرد بعد فقدان إخوتها – صورة

الدكتور نذير عبيدات

خاص بالوكيل رئيس الجامعة الاردنية يوضح بشأن فحص المستوى



 
 





الأكثر مشاهدة