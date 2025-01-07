اكتشاف 5 مجرات قزمة قريبة من الأرض - صورة

وتقع هذه المجرات القزمة على بعد 117 مليون سنة ضوئية من الأرض، وهي مجرات صغيرة وخافتة وغنية بالغازات، ومع ذلك، جميعها تشهد تكون نجوم جديدة، وهو أمر غير مُعتاد لمجرات قزمة في مجموعة.
وبحسب كريستيان سابيو، قائد الفريق من جامعة سيئول: "إن هذه المجرات صغيرة، خافتة، وغنية بالغاز، ومع ذلك فإنها تشهد جميعها تشكيل نجوم جديدة، وهو أمر مفاجئ لمجرات قزمة تتواجد ضمن مجموعة".
These galaxies, designated D1 through D5, are small, faint, and rich in gas, yet all are actively forming new… pic.twitter.com/K10b9fi1k5
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