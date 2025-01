اكتشاف 5 مجرات قزمة قريبة من الأرض - صورة

الوكيل الإخباري- رصد علماء الفلك، 5 مجرات قزمة قريبة من الأرض، تتوزع في تشكيل استثنائي يشبه عقداً من اللؤلؤ، حيث تتحرك بعض هذه المجرات بشكل متناغم نتيجة لجاذبيتها المشتركة، بينما تتصارع أخرى في "حرب كونية" تسحب الغاز والنجوم بعيداً عن بعضها البعض.



وتقع هذه المجرات القزمة على بعد 117 مليون سنة ضوئية من الأرض، وهي مجرات صغيرة وخافتة وغنية بالغازات، ومع ذلك، جميعها تشهد تكون نجوم جديدة، وهو أمر غير مُعتاد لمجرات قزمة في مجموعة.

وبحسب كريستيان سابيو، قائد الفريق من جامعة سيئول: "إن هذه المجرات صغيرة، خافتة، وغنية بالغاز، ومع ذلك فإنها تشهد جميعها تشكيل نجوم جديدة، وهو أمر مفاجئ لمجرات قزمة تتواجد ضمن مجموعة".







These galaxies, designated D1 through D5, are small, faint, and rich in gas, yet all are actively forming new… Astronomers have discovered a rare alignment of five dwarf galaxies, located ~ 117 million light-years from Earth, forming a near-perfect "string of cosmic pearls."These galaxies, designated D1 through D5, are small, faint, and rich in gas, yet all are actively forming new… pic.twitter.com/K10b9fi1k5 January 3, 2025