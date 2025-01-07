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اكتشاف 5 مجرات قزمة قريبة من الأرض - صورة

للا
تعبيرية
الثلاثاء، 07-01-2025 12:13 م

الوكيل الإخباري-   رصد علماء الفلك، 5 مجرات قزمة قريبة من الأرض، تتوزع في تشكيل استثنائي يشبه عقداً من اللؤلؤ، حيث تتحرك بعض هذه المجرات بشكل متناغم نتيجة لجاذبيتها المشتركة، بينما تتصارع أخرى في "حرب كونية" تسحب الغاز والنجوم بعيداً عن بعضها البعض. 

 وتقع هذه المجرات القزمة على بعد 117 مليون سنة ضوئية من الأرض، وهي مجرات صغيرة وخافتة وغنية بالغازات، ومع ذلك، جميعها تشهد تكون نجوم جديدة، وهو أمر غير مُعتاد لمجرات قزمة في مجموعة.

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وبحسب كريستيان سابيو، قائد الفريق من جامعة سيئول: "إن هذه المجرات صغيرة، خافتة، وغنية بالغاز، ومع ذلك فإنها تشهد جميعها تشكيل نجوم جديدة، وهو أمر مفاجئ لمجرات قزمة تتواجد ضمن مجموعة". 


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