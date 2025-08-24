ظاهرة نادرة وغير مرئية تتكرّر كل 29 شهرا.. ما هو القمر الأسود؟

الوكيل الإخباري- شهد العالم مطلع هذا الأسبوع ظاهرة فلكية نادرة تُعرف باسم "القمر الأسود"، امتدت من مساء الجمعة حتى ساعات فجر السبت، حين وصل القمر إلى أقرب نقطة له من الشمس عند الساعة 2:06 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وفقًا لموقع EarthSky.

ما هو القمر الأسود؟

رغم أنه ليس مصطلحًا رسميًا في علم الفلك، يُستخدم تعبير "القمر الأسود" لوصف القمر الجديد الثاني الذي يحدث في نفس الشهر، وهي ظاهرة تحدث كل 29 شهرًا تقريبًا.



في هذه الحالة، يضيء ضوء الشمس الجانب البعيد من القمر، فيبدو مظلمًا تمامًا وغير مرئي من الأرض، ما يميّزه عن كسوف الشمس، حيث يحجب القمر ضوء الشمس جزئيًا أو كليًا.



فرصة لهواة الفلك

رغم أن القمر الأسود لا يُرى بالعين المجردة، فإن غيابه عن السماء يوفّر ظروفًا مثالية لهواة الفلك:

رؤية واضحة للكواكب مثل الزهرة والمريخ وزحل.



مشاهدة الأجرام السماوية البعيدة، مثل سديم الدمبل، الذي يقع على بعد 1200 سنة ضوئية ويُظهر ألوانًا رائعة عند رصده بالتلسكوبات.