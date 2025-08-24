ظاهرة نادرة وغير مرئية تتكرّر كل 29 شهرا.. ما هو القمر الأسود؟

ما هو القمر الأسود؟
رغم أنه ليس مصطلحًا رسميًا في علم الفلك، يُستخدم تعبير "القمر الأسود" لوصف القمر الجديد الثاني الذي يحدث في نفس الشهر، وهي ظاهرة تحدث كل 29 شهرًا تقريبًا.
في هذه الحالة، يضيء ضوء الشمس الجانب البعيد من القمر، فيبدو مظلمًا تمامًا وغير مرئي من الأرض، ما يميّزه عن كسوف الشمس، حيث يحجب القمر ضوء الشمس جزئيًا أو كليًا.
فرصة لهواة الفلك
رغم أن القمر الأسود لا يُرى بالعين المجردة، فإن غيابه عن السماء يوفّر ظروفًا مثالية لهواة الفلك:
رؤية واضحة للكواكب مثل الزهرة والمريخ وزحل.
مشاهدة الأجرام السماوية البعيدة، مثل سديم الدمبل، الذي يقع على بعد 1200 سنة ضوئية ويُظهر ألوانًا رائعة عند رصده بالتلسكوبات.
-
أخبار متعلقة
-
مشهد بطولي.. عامل مصري ينقذ شابا من الموت تحت القطار - فيديو
-
نبش قبر للمرة الثالثة في تركيا يثير الجدل - صور
-
إجبار 20 راكباً على النزول من طائرة في إيطاليا لسبب غريب
-
امرأة تُغرّم 116 ألف جنيه بسبب قطع شجرة ليمون عمرها قرن في ويلز - صورة
-
من دعابة إلى السجن .. حبس ليبي أطلق أسداً على عامل مصري
-
ثعابين تطلق سمومها حتى بعد نفوقها
-
روسيا .. العثور على أقدم ختم للأمير ياروسلاف الحكيم
-
وفاة "القاضي الرحيم" فرانك كابريو .. تفاصيل الساعات الأخيرة