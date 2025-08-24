امرأة تُغرّم 116 ألف جنيه بسبب قطع شجرة ليمون عمرها قرن في ويلز - صورة

الأحد 2025-08-24 11:13 ص
 

امرأة تُغرّم 116 ألف جنيه بسبب قطع شجرة ليمون عمرها قرن في ويلز

هن
تعبيرية
 
الأحد، 24-08-2025 10:25 ص

الوكيل الإخباري-   غرّمت محكمة في نيوبورت، ويلز، مالكة منزل تُدعى كلير راندز مبلغ 116 ألف جنيه إسترليني بعد أن أزالت شجرة ليمون معمّرة عمرها 100 عام من حديقة منزلها الخلفية، رغم خضوعها لأمر حماية الأشجار (TPO) الذي يمنع قطع الأشجار دون إذن رسمي.

وقالت كلير إنها لم تكن على دراية بأن إزالة الشجرة مخالف للقانون، خاصةً بعدما استعانت بجراح أشجار لقصّها بسبب حرائق أعشاب متكررة في الأرض الخلفية، ما جعلها تعتقد أن الشجرة قد تشكّل خطرًا.


ورغم تقديم العائلة عدة طلبات لإزالة أمر الحماية عن الشجرة، فإن السلطات رفضت ذلك. وتم استبدال الشجرة الكبيرة بأخرى صغيرة، دون إدراك العائلة للعواقب القانونية.


بعد أكثر من عشر سنوات، اكتشف خبير بيئي من المجلس اختفاء الشجرة، ليبدأ إجراء قانوني ضد العائلة، وتحديدًا ضد كلير، التي أدانتها المحكمة، بينما برأت زوجها دامون.


وأظهرت تقديرات أن إزالة الشجرة رفعت من قيمة العقار بمقدار 50 ألف جنيه، ما أثار جدلاً قانونيًا حول ما إذا كانت الجريمة تنطبق على القانون في ويلز. حاول محامي الدفاع الطعن في الحكم، لكنه فشل.


وأكدت القاضية سيليا هيوز أن المسؤولية تقع على عاتق مالكة المنزل، التي أمرت بإزالة الشجرة رغم الحظر، ما أدى إلى الغرامة الكبيرة.

 


