إجبار 20 راكباً على النزول من طائرة في إيطاليا لسبب غريب

الطائرة من طراز Embraer ERJ-190 كانت متجهة إلى لندن، لكن قِصر المدرج وانخفاض كثافة الهواء بسبب الحرارة (35°C) تطلبا تقليل الوزن حفاظًا على السلامة.
وقدمت الشركة اعتذارها، بينما حذر خبراء من تكرار هذه الحالات مع تفاقم موجات الحر مستقبلاً.
-
أخبار متعلقة
-
مشهد بطولي.. عامل مصري ينقذ شابا من الموت تحت القطار - فيديو
-
ظاهرة نادرة وغير مرئية تتكرّر كل 29 شهرا.. ما هو القمر الأسود؟
-
نبش قبر للمرة الثالثة في تركيا يثير الجدل - صور
-
امرأة تُغرّم 116 ألف جنيه بسبب قطع شجرة ليمون عمرها قرن في ويلز - صورة
-
من دعابة إلى السجن .. حبس ليبي أطلق أسداً على عامل مصري
-
ثعابين تطلق سمومها حتى بعد نفوقها
-
روسيا .. العثور على أقدم ختم للأمير ياروسلاف الحكيم
-
وفاة "القاضي الرحيم" فرانك كابريو .. تفاصيل الساعات الأخيرة