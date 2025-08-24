الأحد 2025-08-24 11:13 ص
 

إجبار 20 راكباً على النزول من طائرة في إيطاليا لسبب غريب

الأحد، 24-08-2025 10:52 ص

الوكيل الإخباري-   أُجبر 20 راكبًا على النزول من طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية في فلورنسا، بعدما أدى ارتفاع درجات الحرارة إلى حاجة الطائرة لحمولة إضافية من الوقود، ما تسبب بزيادة الوزن ومنع الإقلاع.

الطائرة من طراز Embraer ERJ-190 كانت متجهة إلى لندن، لكن قِصر المدرج وانخفاض كثافة الهواء بسبب الحرارة (35°C) تطلبا تقليل الوزن حفاظًا على السلامة.


وقدمت الشركة اعتذارها، بينما حذر خبراء من تكرار هذه الحالات مع تفاقم موجات الحر مستقبلاً.

 

ارم نيوز 

 
 
