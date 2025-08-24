الأحد 2025-08-24 11:13 ص
 

نبش قبر للمرة الثالثة في تركيا يثير الجدل - صور

تعبيرية
 
الأحد، 24-08-2025 10:58 ص

الوكيل الإخباري-   تعرض قبر رجل تُوفي قبل 51 عامًا في منطقة أرناؤوط كوي بمدينة إسطنبول للنبش للمرة الثالثة، بعد أن اعتقدت عصابة تنقيب عن الآثار أنه دُفن فوق كنز تاريخي.

القبر يعود لـ"يشار يوجل"، ووفقًا لشهود، فقد عُثر على عظامه متناثرة، بينما لم تُمسّ القبور المجاورة. ويُعتقد أن العصابة تظن أن الموقع كان مقبرة أرمنية قديمة تضم كنوزًا.


رغم توقيف بعض أفراد العصابة في محاولات سابقة، أُفرج عنهم لاحقًا، ما أثار استياء السكان الذين يطالبون بوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة للمقابر.


Image1_8202524105655952910037.jpg

 


Image1_820252410573929297519.jpg

