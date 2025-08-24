نبش قبر للمرة الثالثة في تركيا يثير الجدل - صور

القبر يعود لـ"يشار يوجل"، ووفقًا لشهود، فقد عُثر على عظامه متناثرة، بينما لم تُمسّ القبور المجاورة. ويُعتقد أن العصابة تظن أن الموقع كان مقبرة أرمنية قديمة تضم كنوزًا.
رغم توقيف بعض أفراد العصابة في محاولات سابقة، أُفرج عنهم لاحقًا، ما أثار استياء السكان الذين يطالبون بوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة للمقابر.
