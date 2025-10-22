الأربعاء 2025-10-22 11:39 ص
 

عدسة بلا رحمة؟ مشهد لأفعى تلتهم فراخ طائر يثير الجدل حول أخلاقيات التصوير

من الفيديو
 
الأربعاء، 22-10-2025 10:06 ص

الوكيل الإخباري-   وثّقت عدسات أحد المصورين مشهداً مؤلماً لطائرٍ عاجز يشاهد أفعى تلتهم صغاره داخل العش، في لقطة صادمة أثارت موجة واسعة من التفاعل والانقسام على مواقع التواصل الاجتماعي.

المقطع، الذي حظي بانتشار واسع، أظهر الأفعى وهي تتسلل إلى العش وتبتلع الفراخ واحداً تلو الآخر، بينما كانت الأم تحوم حولهم وتصرخ في محاولة يائسة لإنقاذهم. ورُصدت وهي تمسك برأس الأفعى داخل فمها، محاولة سحبها، لكنها لم تتمكن من إبعادها، لتستسلم في النهاية وتشاهد صغارها يفارقون الحياة.


المشهد، الذي وصفه كثيرون بأنه "تجسيد قاسٍ لقانون الطبيعة"، فجّر نقاشاً محتدماً بين من اتهم المصور باللامبالاة لعدم إنقاذ الطائر، وبين من دافع عنه باعتبار أن توثيق الواقع دون تدخل هو من صميم عمل مصوري الحياة البرية.


وسرعان ما قارن المتابعون بين هذه الحادثة وصورة "الطفل والنسر" الشهيرة التي التقطها المصوّر الجنوب إفريقي كيفن كارتر عام 1993، ووثّقت المجاعة في السودان، وانتهت بمأساة شخصية للمصور نفسه، ما أعاد طرح السؤال القديم:
هل يجب على المصور التدخّل لإنقاذ الضحية؟ أم أن واجبه يقتصر على نقل الحقيقة كما هي؟

 

 

 

