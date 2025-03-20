اليوم العالمي للسعادة: تعزيز رفاهية الإنسان في جميع أنحاء العالم

الوكيل الإخباري- يحتفل العالم اليوم 20 مارس باليوم العالمي للسعادة، الذي أقرته الأمم المتحدة في عام 2012 لتعزيز أهمية السعادة ورفاهية الأفراد. يهدف هذا اليوم إلى تسليط الضوء على أهمية تحسين جودة الحياة، وتعزيز مفهوم السعادة كحق أساسي للإنسان، مع التركيز على العوامل التي تساهم في تحقيق حياة أكثر سعادة ورفاهية.

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ومن خلال الاحتفال بهذا اليوم، يتم تشجيع الحكومات والمجتمعات على اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين رفاهية الأفراد من خلال توفير بيئات داعمة للصحة النفسية، والتعليم، والدعم الاجتماعي، إضافة إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية.



يأتي هذا اليوم في وقت تشهد فيه العديد من الدول تطورًا في تبني السياسات التي تهدف إلى تعزيز سعادة مواطنيها، مثل تحسين الخدمات الصحية، وزيادة الاهتمام بالصحة النفسية، وتوفير فرص العمل والتعليم.