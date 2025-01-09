بالفيديو... تحطيم تمثال لنتنياهو!

وقال الرجل للكاميرا: "تحيا فلسطين، يعيش السودان، يعيش اليمن، تعيش بورتوريكو".
وفي مقطع فيديو أكثر تفصيلا نشرته حركة المقاطعة في المكسيك "BDS Mexico"، كتب الناشط الذي قام بتحطيم التمثال: "أتحمل مسؤولية القضاء على مجرم الحرب هذا لأن متحف الشمع في مكسيكو سيتي نسي تغطية التمثال بدماء 40 ألف فلسطيني".
وأضاف: "أفعل ذلك وأنا أحب الشعب اليهودي كثيرا، وهو الذي اختطفت هويته من قبل هؤلاء الأشخاص الذين يمارسون الإبادة الجماعية".
وحذر في نهاية حديثه: "مجرمو الحرب هؤلاء غير مرحب بهم في مدينتنا".
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