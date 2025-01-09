 
الخميس 2025-01-09 01:25 م
 

بالفيديو... تحطيم تمثال لنتنياهو!

4
تعبيرية
الخميس، 09-01-2025 11:57 ص

الوكيل الإخباري-   حطم متظاهر ملثم تمثالا شمعيا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في متحف الشمع في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.

اضافة اعلان

 

وأظهر فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المتظاهر وهو يقوم بتغطية التمثال بالطلاء الأحمر قبل مهاجمته بالمطرقة، بينما ظهر العلم الفلسطيني في حوزة المتظاهر.

وقال الرجل للكاميرا: "تحيا فلسطين، يعيش السودان، يعيش اليمن، تعيش بورتوريكو".

وفي مقطع فيديو أكثر تفصيلا نشرته حركة المقاطعة في المكسيك "BDS Mexico"، كتب الناشط الذي قام بتحطيم التمثال: "أتحمل مسؤولية القضاء على مجرم الحرب هذا لأن متحف الشمع في مكسيكو سيتي نسي تغطية التمثال بدماء 40 ألف فلسطيني".

وأضاف: "أفعل ذلك وأنا أحب الشعب اليهودي كثيرا، وهو الذي اختطفت هويته من قبل هؤلاء الأشخاص الذين يمارسون الإبادة الجماعية".

وحذر في نهاية حديثه: "مجرمو الحرب هؤلاء غير مرحب بهم في مدينتنا". 

 

 

لبنان 24

 

 
gnews

أحدث الأخبار

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية الضمان: 33 ألف و756 مشترك اختياري خلال العام الماضي

توضيحية

أخبار محلية عاجل الحكومة تطرح مشروع زراعة بدون تربة

سقوط أمطار في العاصمة عمان

الطقس الارصاد لـ "الوكيل" : عواصف رعدية وامطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد

الصورة التي نشرتها منصة استثمر

أخبار محلية طرح مشروع مركز العبدلي للمؤتمرات بحجم استثمار متوقع مليار دولار

صورة توضيحية

أخبار محلية بكلفة 95 مليون دينار .. مشروع لإنشاء مستشفى جديد في مادبا

ا

أخبار محلية 60 مليون دولار لإنشاء مسلخ جديد في عمّان

صورة توضيحية

أخبار محلية 562 مليون دينار أردني لإنشاء جسر صويلح مدفوع الأجر .. تفاصيل

ا

أخبار محلية الحكومة تعلن تفاصيل المدينة الترفيهية والرياضية بالمدينة الجديدة



 




الأكثر مشاهدة