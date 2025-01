بالفيديو... تحطيم تمثال لنتنياهو!

الوكيل الإخباري- حطم متظاهر ملثم تمثالا شمعيا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في متحف الشمع في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.



وأظهر فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المتظاهر وهو يقوم بتغطية التمثال بالطلاء الأحمر قبل مهاجمته بالمطرقة، بينما ظهر العلم الفلسطيني في حوزة المتظاهر.



وقال الرجل للكاميرا: "تحيا فلسطين، يعيش السودان، يعيش اليمن، تعيش بورتوريكو".



وفي مقطع فيديو أكثر تفصيلا نشرته حركة المقاطعة في المكسيك "BDS Mexico"، كتب الناشط الذي قام بتحطيم التمثال: "أتحمل مسؤولية القضاء على مجرم الحرب هذا لأن متحف الشمع في مكسيكو سيتي نسي تغطية التمثال بدماء 40 ألف فلسطيني".



وأضاف: "أفعل ذلك وأنا أحب الشعب اليهودي كثيرا، وهو الذي اختطفت هويته من قبل هؤلاء الأشخاص الذين يمارسون الإبادة الجماعية".



وحذر في نهاية حديثه: "مجرمو الحرب هؤلاء غير مرحب بهم في مدينتنا".

JUST NOW: Activists in Mexico City destroy a wax statue of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu with hammers pic.twitter.com/nIVljKUnS2 January 8, 2025