بالفيديو.. عراك بالأيدي والأقدام بمطار رفيق الحريري في بيروت

على إثر ذلك، تدخلت عناصر أمن المطار لفض الاشتباك، وتمكنت من تهدئة الأوضاع. إلا أن الحادثة أثارت انتباه المسؤولين في وزارة الداخلية والبلديات، الذين أصدروا بيانًا رسميًا، جاء فيه: "بعد الإشكال الذي وقع في مطار رفيق الحريري الدولي، طلب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار من قائد جهاز أمن المطار إجراء تحقيق فوري في الحادثة لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بالتنسيق مع القضاء المختص."
وحسب مصادر محلية، فإن السبب الرئيسي وراء المشاجرة هو محاولة ثلاثة أشخاص تجاوز الصف وعدم الالتزام بالقانون، مما أدى إلى توتر مع موظفي المطار. وعندما تدخل عنصران من الأمن لفض النزاع، اشتد الموقف وتطورت الأمور إلى اعتداء جسدي على العنصرين، مما استدعى تدخل المزيد من أفراد الأمن. تم بعدها السيطرة على الوضع ونقل المتورطين إلى المحكمة العسكرية في الريحانية للتحقيق معهم.
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