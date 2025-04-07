بالفيديو.. عراك بالأيدي والأقدام بمطار رفيق الحريري في بيروت

الوكيل الإخباري- شهد مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت مساء أمس الأحد حالة من التوتر بعد مشاجرة حادة بين اثنين من المسافرين على أحقية الوقوف في الصف داخل قاعة المغادرين. التصعيد بين الطرفين وصل إلى حد التلاسن، ما دفع آخرين للتدخل، ليصبح الموقف فوضويًا، وتطور إلى مشاجرة جماعية شملت ضربًا بالأيادي وركلًا بالأقدام، وفقًا لفيديو تم تصويره من أحد المسافرين ولاقى انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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على إثر ذلك، تدخلت عناصر أمن المطار لفض الاشتباك، وتمكنت من تهدئة الأوضاع. إلا أن الحادثة أثارت انتباه المسؤولين في وزارة الداخلية والبلديات، الذين أصدروا بيانًا رسميًا، جاء فيه: "بعد الإشكال الذي وقع في مطار رفيق الحريري الدولي، طلب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار من قائد جهاز أمن المطار إجراء تحقيق فوري في الحادثة لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بالتنسيق مع القضاء المختص."



وحسب مصادر محلية، فإن السبب الرئيسي وراء المشاجرة هو محاولة ثلاثة أشخاص تجاوز الصف وعدم الالتزام بالقانون، مما أدى إلى توتر مع موظفي المطار. وعندما تدخل عنصران من الأمن لفض النزاع، اشتد الموقف وتطورت الأمور إلى اعتداء جسدي على العنصرين، مما استدعى تدخل المزيد من أفراد الأمن. تم بعدها السيطرة على الوضع ونقل المتورطين إلى المحكمة العسكرية في الريحانية للتحقيق معهم.