انهيار سقف منزل خلال زفاف في الهند يخلّف 28 مصاباً - فيديو

سارع السكان إلى إنقاذ المصابين ونقلهم إلى المستشفى المدني في تيسا، فيما نُقل ثلاثة مصابين بإصابات خطيرة—امرأتان وطفل—إلى كلية بانديت جواهر لال نهرو الطبية في تشامبا.
وأظهرت لقطات مسيّرة بدقة 4K لحظة بدء انهيار السقف، الذي كان يجلس فوقه عدد من الحاضرين، مؤكدة عدم وقوع وفيات رغم عدد الإصابات الكبير.
