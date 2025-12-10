انهيار سقف منزل خلال زفاف في الهند يخلّف 28 مصاباً - فيديو

الوكيل الإخباري- تحوّل حفل زفاف في منطقة تشامبا بولاية هيماتشال براديش الهندية إلى مأساة بعد انهيار سقف منزل طيني كان يقام فيه الاحتفال، ما أسفر عن إصابة 28 شخصاً، معظمهم من النساء. وقع الحادث أثناء الرقص والغناء التقليدي، ما أدى إلى حالة هلع بين الحضور.

اضافة اعلان



سارع السكان إلى إنقاذ المصابين ونقلهم إلى المستشفى المدني في تيسا، فيما نُقل ثلاثة مصابين بإصابات خطيرة—امرأتان وطفل—إلى كلية بانديت جواهر لال نهرو الطبية في تشامبا.



وأظهرت لقطات مسيّرة بدقة 4K لحظة بدء انهيار السقف، الذي كان يجلس فوقه عدد من الحاضرين، مؤكدة عدم وقوع وفيات رغم عدد الإصابات الكبير.

View this post on Instagram A post shared by ARCLANTIC (@arclanticltd)