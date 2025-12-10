8 حقائق مثيرة عن الأحلام لا يعرفها معظم الناس

نحلم عدة مرات كل ليلة: يمر النوم بدورات متكررة، ومع كل دورة فرصة جديدة للحلم، وغالبًا تكون الأحلام الأطول قبل الاستيقاظ.
الدماغ نشط أثناء النوم: يظل الدماغ في نشاط ملحوظ، خصوصًا أثناء حركة العين السريعة، مما يفسر وضوح الأحلام.
معظم الأحلام تختفي سريعًا: نحو 90% من الأحلام تتلاشى خلال عشر دقائق من الاستيقاظ.
البعض يحلم بالأبيض والأسود: حوالي 12% من الناس يرون أحلامهم بلا ألوان، خاصة من نشأوا على التلفاز الأبيض والأسود.
الحيوانات تحلم أيضًا: القطط والكلاب والفئران تدخل مرحلة نوم حركة العين السريعة وتحلم بما يحدث في حياتها اليومية.
جسمك يصاب بالشلل المؤقت: تمنع العضلات التفاعل مع ما يحدث في الحلم، فتشعر بالحركة داخل الحلم بينما جسدك ساكن.
لا يمكنك قراءة الوقت داخل الحلم: الكلمات والأرقام غالبًا غير مفهومة، ويستخدم البعض هذه العلامة للتمييز بين الحلم والواقع.
بعض الأطعمة تسبب أحلامًا مزعجة: الشوكولاتة والجبن والأطعمة الحارة قد تجعل الأحلام أكثر حدة بسبب تأثيرها على حرارة الجسم والهضم.
-
أخبار متعلقة
-
الطفل عمران الذي هزت صورته العالم قبل 9 سنوات يروي قصته لأول مرة - فيديو
-
انهيار سقف منزل خلال زفاف في الهند يخلّف 28 مصاباً - فيديو
-
طرق سريعة لإزالة الضباب عن زجاج السيارة الأمامي والخارجي
-
قرد شرس يهاجم رجلاً حتى الموت داخل منزله في تايلاند
-
تسمم جماعي لركاب صينيين على متن طائرة ... ماذا أكل الركاب؟
-
شاب بريطاني ينهي حياته قفزًا من منطاد على ارتفاع ألف قدم
-
حادث غير متوقع.. طائر يهاجم مراسلة نيوزيلاندية على الهواء (فيديو)
-
اكتشاف سفينة مصرية عمرها 2000 عام قبالة الإسكندرية