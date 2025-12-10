الأربعاء 2025-12-10 12:51 م

8 حقائق مثيرة عن الأحلام لا يعرفها معظم الناس

بلا
تعبيرية
الأربعاء، 10-12-2025 12:18 م

الوكيل الإخباري-   منذ القدم، شكلت الأحلام مساحة غامضة تمزج الخيال بالدهشة، وتثير فضول الإنسان لفهم ما يجري داخل عقله أثناء النوم. واستنادًا إلى موقع "calm"، إليك أبرز الحقائق حول الأحلام:
نحلم عدة مرات كل ليلة: يمر النوم بدورات متكررة، ومع كل دورة فرصة جديدة للحلم، وغالبًا تكون الأحلام الأطول قبل الاستيقاظ.
الدماغ نشط أثناء النوم: يظل الدماغ في نشاط ملحوظ، خصوصًا أثناء حركة العين السريعة، مما يفسر وضوح الأحلام.
معظم الأحلام تختفي سريعًا: نحو 90% من الأحلام تتلاشى خلال عشر دقائق من الاستيقاظ.
البعض يحلم بالأبيض والأسود: حوالي 12% من الناس يرون أحلامهم بلا ألوان، خاصة من نشأوا على التلفاز الأبيض والأسود.
الحيوانات تحلم أيضًا: القطط والكلاب والفئران تدخل مرحلة نوم حركة العين السريعة وتحلم بما يحدث في حياتها اليومية.
جسمك يصاب بالشلل المؤقت: تمنع العضلات التفاعل مع ما يحدث في الحلم، فتشعر بالحركة داخل الحلم بينما جسدك ساكن.
لا يمكنك قراءة الوقت داخل الحلم: الكلمات والأرقام غالبًا غير مفهومة، ويستخدم البعض هذه العلامة للتمييز بين الحلم والواقع.
بعض الأطعمة تسبب أحلامًا مزعجة: الشوكولاتة والجبن والأطعمة الحارة قد تجعل الأحلام أكثر حدة بسبب تأثيرها على حرارة الجسم والهضم.

اضافة اعلان

 

اليوم السابع  

 
 


gnews

أحدث الأخبار

جامعة اليرموك

أخبار محلية بحث تعزيز العلاقات الأكاديمية بين "اليرموك" و الملحقية الثقافية القطرية

يسص

فن ومشاهير "لا يتحرك".. أحمد سعد يثير قلق جمهور تامر حسني

المحكمة الدستورية

أخبار محلية المحكمة الدستورية ترد طعنا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني

نقود

خاص بالوكيل توضيح حول صرف رواتب "النفقة" للمستفيدين

جامعة اليرموك

أخبار محلية عقوبات تأديبية بحق 26 طالبا في جامعة اليرموك

بلا

منوعات 8 حقائق مثيرة عن الأحلام لا يعرفها معظم الناس

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية المتقاعدين العسكريين تفتح باب التقديم للمشاريع الصغيرة ضمن المحفظة الإقراضية

بلغ عدد براءات الاختراع المسجلة منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الثاني الماضي، 105 براءات، 3 منها محلية. وبحسب بيانات مديرية حماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بلغ عدد العلاما

اقتصاد محلي عطاء لشراء كميات من القمح



 






الأكثر مشاهدة