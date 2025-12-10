8 حقائق مثيرة عن الأحلام لا يعرفها معظم الناس

الوكيل الإخباري- منذ القدم، شكلت الأحلام مساحة غامضة تمزج الخيال بالدهشة، وتثير فضول الإنسان لفهم ما يجري داخل عقله أثناء النوم. واستنادًا إلى موقع "calm"، إليك أبرز الحقائق حول الأحلام:

نحلم عدة مرات كل ليلة: يمر النوم بدورات متكررة، ومع كل دورة فرصة جديدة للحلم، وغالبًا تكون الأحلام الأطول قبل الاستيقاظ.

الدماغ نشط أثناء النوم: يظل الدماغ في نشاط ملحوظ، خصوصًا أثناء حركة العين السريعة، مما يفسر وضوح الأحلام.

معظم الأحلام تختفي سريعًا: نحو 90% من الأحلام تتلاشى خلال عشر دقائق من الاستيقاظ.

البعض يحلم بالأبيض والأسود: حوالي 12% من الناس يرون أحلامهم بلا ألوان، خاصة من نشأوا على التلفاز الأبيض والأسود.

الحيوانات تحلم أيضًا: القطط والكلاب والفئران تدخل مرحلة نوم حركة العين السريعة وتحلم بما يحدث في حياتها اليومية.

جسمك يصاب بالشلل المؤقت: تمنع العضلات التفاعل مع ما يحدث في الحلم، فتشعر بالحركة داخل الحلم بينما جسدك ساكن.

لا يمكنك قراءة الوقت داخل الحلم: الكلمات والأرقام غالبًا غير مفهومة، ويستخدم البعض هذه العلامة للتمييز بين الحلم والواقع.

بعض الأطعمة تسبب أحلامًا مزعجة: الشوكولاتة والجبن والأطعمة الحارة قد تجعل الأحلام أكثر حدة بسبب تأثيرها على حرارة الجسم والهضم.

