الطفل عمران الذي هزت صورته العالم قبل 9 سنوات يروي قصته لأول مرة - فيديو

الوكيل الإخباري- بعد تسع سنوات من إنقاذه من تحت أنقاض منزله في حلب أثناء غارة جوية عام 2016، ظهر الطفل السوري عمران دقنيش في دمشق شاباً يافعاً خلال فعالية الذكرى السنوية لتحرير سوريا.

اضافة اعلان



استعاد عمران ذكرياته عبر المقاطع المصورة التي وثّقت إنقاذه، مؤكداً أن الصورة الشهيرة له على مقعد سيارة الإسعاف أصبحت جزءاً من قصته الشخصية رغم عدم احتفاظه بذاكرة واضحة عن الحادثة.



وخلال الفعالية، حيّاه الرئيس السوري أحمد الشرع واحتضنه على المسرح في لحظة رمزية انتقلت من الدمار إلى مسار جديد في البلاد.

24