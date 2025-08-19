الثلاثاء 2025-08-19 10:12 ص
 

بعد نصف قرن من الفراق.. شقيقتان بعمر المائة تُلهبان القلوب بعد لقاء مؤثر

لبلل
الشقيقتان الصينيتان
 
الثلاثاء، 19-08-2025 09:30 ص

الوكيل الإخباري-  شهدت مواقع التواصل في الصين وتايوان تفاعلاً واسعاً بعد انتشار قصة إنسانية مؤثرة جمعت شقيقتين تجاوز عمرهما الـ100 عام، بعد فراق دام أكثر من سبعة عقود.

اضافة اعلان


بدأت القصة عندما ظهرت وين سو (101 عاماً)، المقيمة في تايوان، في مقطع مصور عبر حساب جارتها، عبّرت فيه عن أمنيتها بلقاء شقيقتها الصغرى وين كوان مي (100 عام)، التي لم ترَها منذ عقود وتعيش في الصين.


سرعان ما لقي الفيديو انتشاراً واسعاً، وتمكنت إحدى المتابِعات من التعرف على وين كوان مي بعد مطابقة المعلومات بسجلات العائلة. وبعد تنسيق مع الشرطة، تم تأكيد صلة القرابة، وإعادة التواصل بين الشقيقتين.


وبسبب ضعف السمع والبصر، اكتفت الشرطة بتسجيل رسالة مؤثرة قالت فيها وين كوان مي:
"يا أختي.. لم نتواصل منذ سنوات، لم أكن أعلم إن كنتِ لا تزالين على قيد الحياة، لطالما افتقدتك".


وردّت الشقيقة الكبرى عبر مقطع آخر:
"أخيراً رأيت أختي الصغرى، كل شيء على ما يرام.. شكراً لكم".


حالياً، تعمل السلطات على ترتيب أول لقاء مباشر بين الشقيقتين بعد هذا الفراق الطويل، في قصة لامست قلوب الملايين، وعلّق أحد المتابعين: "دمعت عيناي حين سمعت كلمة 'أختي' بعد كل هذه السنين".

 

24 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

قوات أمن سورية

عربي ودولي سانا: مقتل عنصرين من الأمن بإطلاق نار من مجهولين في طرطوس

شاحنات تحمل مساعدات

أخبار محلية عبور 85 شاحنة مساعدات إلى غزة

عهغعغا

منوعات أطول نفس في العالم.. غواص كرواتي يحبس أنفاسه 29 دقيقة - فيديو

الذهب

أسواق ومال كم بلغ سعر الذهب عالميا الثلاثاء

لاجئون سوريون

أخبار محلية أكثر من ألف لاجئ يغادرون الأردن إلى دولة ثالثة ضمن برنامج إعادة التوطين في 2025

فغ

فن ومشاهير رولز رويس بتوقيع خاص.. يومي تخطف الأنظار بهديّة فاخرة من زوجها - فيديو

تعبيرية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الدفاع المدني

أخبار محلية اصابات بحادث سير نهاية شارع الأردن



 
 





الأكثر مشاهدة