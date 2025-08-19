بعد نصف قرن من الفراق.. شقيقتان بعمر المائة تُلهبان القلوب بعد لقاء مؤثر

الوكيل الإخباري- شهدت مواقع التواصل في الصين وتايوان تفاعلاً واسعاً بعد انتشار قصة إنسانية مؤثرة جمعت شقيقتين تجاوز عمرهما الـ100 عام، بعد فراق دام أكثر من سبعة عقود.

بدأت القصة عندما ظهرت وين سو (101 عاماً)، المقيمة في تايوان، في مقطع مصور عبر حساب جارتها، عبّرت فيه عن أمنيتها بلقاء شقيقتها الصغرى وين كوان مي (100 عام)، التي لم ترَها منذ عقود وتعيش في الصين.



سرعان ما لقي الفيديو انتشاراً واسعاً، وتمكنت إحدى المتابِعات من التعرف على وين كوان مي بعد مطابقة المعلومات بسجلات العائلة. وبعد تنسيق مع الشرطة، تم تأكيد صلة القرابة، وإعادة التواصل بين الشقيقتين.



وبسبب ضعف السمع والبصر، اكتفت الشرطة بتسجيل رسالة مؤثرة قالت فيها وين كوان مي:

"يا أختي.. لم نتواصل منذ سنوات، لم أكن أعلم إن كنتِ لا تزالين على قيد الحياة، لطالما افتقدتك".



وردّت الشقيقة الكبرى عبر مقطع آخر:

"أخيراً رأيت أختي الصغرى، كل شيء على ما يرام.. شكراً لكم".



حالياً، تعمل السلطات على ترتيب أول لقاء مباشر بين الشقيقتين بعد هذا الفراق الطويل، في قصة لامست قلوب الملايين، وعلّق أحد المتابعين: "دمعت عيناي حين سمعت كلمة 'أختي' بعد كل هذه السنين".