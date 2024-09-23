بعد 18 عاماً.. أمريكي يكتشف أنه كان يدفع فاتورة الكهرباء لجاره

الوكيل الإخباري- بعد 18 عاماً على انتقاله إلى منزله في كاليفورنيا، اكتشف أمريكي أنه طوال هذه السنوات كان يدفع فاتورة منزله إضافة إلى فاتورة جاره أيضاً.

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وبحسب موقع "إي بي سي نيوز"، كان كين ويلسون يشكك في قيمة فاتورته الكهربائية منذ انتقاله عام 2006 للإقامة في مجمع سكني بحي فاكافيل في سان فرانسيسكو.



لكنه تجاهل شكوكه لأنه كان يدفع مبلغاً مشابهاً في منزله السابق، فظن أن "الأمر طبيعي" حتى وصلته قبل أشهر فاتورة كهرباء بقيمة مبالغ فيها تتجاوز استهلاكه الفردي بأضعاف مضاعفة. وفي محاولة لخفض التكاليف، قلل استخدامه للأجهزة الكهربائية في منزله، ثم اشترى جهازاً يساعده في مراقبة استهلاكه اليومي من الكهرباء.



وعندما أطفأ جميع الأجهزة الكهربائية في المنزل وفصلها تماماً عن الكهرباء، فوجئ بأن العدادات ما زالت تعمل بشكل طبيعي.



وعلى الفور، اتصل بالشركة المعنية بصيانة الكهرباء والغاز، التي أرسلت مندوباً للتحقق من عدادات ويلسون، وعندها اكتشف الحقيقة الصادمة التي كانت مخفية عنه منذ 18 عاماً.



الشركة تعترف بالخطأ

أصدرت الشركة بياناً أفادت فيه بأن ويلسون كان يدفع فاتورة الكهرباء للشقة المجاورة له منذ انتقاله لمنزله الجديد عام 2006.



وأرجعت سبب الخطأ إلى التشابه بين رقمي عدادي الشقتين، حيث كان يتحمل ويلسون فاتورة الشقة الأخرى على مدار كل هذه السنوات.



وإذ اعترفت بخطئها، أعلنت أنها ملتزمة بتصحيح الوضع مع ويلسون، متوجهة باعتذار شديد له.

وسارعت إلى الفصل بين فاتورتي ويلسون وجاره، إضافة إلى إصلاح عداده الكهربائي، بحيث يدفع فقط حصته من استخدام الكهرباء.



وسجلت له الشركة رصيداً بقيمة 600 دولار، مشيرة إلى أنه سيتم اقتطاعها من الديون المتراكمة له على الشركة، وسيتم خصمها لاحقاً من الجار.



وحثت الشركة العملاء القلقين بشأن استخدامهم وفواتيرهم على التحقق من صحة عداداتهم من خلال مقارنة رقم معرف العداد على اللوحة الكهربائية برقم فاتورتهم الشهرية.