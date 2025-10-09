تيلان بلوندو تعود للأضواء .. كيف بدت أجمل فتاة في العالم بعمر الـ24؟ صورة

الوكيل الإخباري- لفتت العارضة الفرنسية تيلان بلوندو (24 عامًا) الأنظار خلال حضورها عرض Miu Miu في أسبوع الموضة بباريس، بإطلالة أنيقة أثارت إعجاب الحضور.

بلوندو بدأت مسيرتها في سن الرابعة، وحققت شهرة واسعة بعد تصدرها غلاف فوغ باريس بعمر العاشرة. تعاونت مع كبرى دور الأزياء وأطلقت علامتها الخاصة للعناية بالجمال ENALYHT، وتحرص على استخدام شهرتها لدعم التوعية الصحية.



رغم الشائعات، نفت خضوعها لأي عمليات تجميل، مؤكدة أن مظهرها طبيعي.



