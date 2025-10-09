استنفار أمني في سوريا إثر اختطاف الطفل محمد قيس حيدر أمام مدرسته

الطفل، وهو نجل الدكتور قيس حيدر العائد مؤخراً من الخارج، تعرض للاختطاف على يد ملثمين مسلحين استخدموا سيارة فضية، وتمكنوا من الفرار رغم محاولة الأهالي التدخل.
وأكدت الوزارة أن التحقيقات جارية منذ لحظة البلاغ، بإشراف مباشر من قيادة الأمن الداخلي، بالتنسيق مع مختلف الوحدات الأمنية، بهدف تحرير الطفل والقبض على الجناة.
من جهته، شدد محافظ اللاذقية محمد عثمان على متابعة القضية عن كثب، واعتبر أن الجريمة "رد فعل يائس" على النجاحات الأمنية التي شهدتها المحافظة مؤخراً، متعهداً بعدم التهاون مع من يعبث بأمن المنطقة.
