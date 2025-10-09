الخميس 2025-10-09 10:22 ص
 

برغر بسعر سيارة.. مطعم إسباني يقدّم أغلى وجبة في العالم - فيديو

ل
تعبيرية
 
الخميس، 09-10-2025 09:21 ص

الوكيل الإخباري-   يقدّم مطعم Asador Aupa في مدينة كابريرا ديل مار بإسبانيا، أغلى شطيرة برغر في العالم، بسعر يصل إلى 11,000 دولار أمريكي (حوالي 9,450 يورو).

اضافة اعلان


البرغر ليس متاحًا للطلب العادي، بل يُقدَّم فقط بدعوة خاصة في غرفة خاصة داخل المطعم، ضمن تجربة حصرية لعدد محدود من الضيوف.


يعود سبب السعر المرتفع إلى جودة المكونات الفائقة، حيث يُستخدم أفضل ثلاثة أنواع من اللحوم في العالم، مع أجبان أوروبية نادرة، وصلصة فريدة ، دون الكشف عن التفاصيل الكاملة للمكونات.


المطعم أسسه الشيف الإسباني بوسكو خيمينيز (BdeVikingo)، الذي يرى أن الفخامة يجب أن تبقى حصرية ونادرة. وقد استغرق تطوير البرغر أكثر من ثماني سنوات من البحث والتجارب.


رغم تأكيد القائمين على المطعم أن البرغر يستحق ثمنه، إلا أن البعض يرى أن دفع مبلغ كهذا مقابل وجبة واحدة أمر مبالغ فيه، خاصة أنه يتجاوز برغر "غولدن بوي" الذي كان يُعد الأغلى عالميًا.

 

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

5غ

فيديو الوكيل قلوب الأردنيين تحتفل مع أهل غزة

الذهب

اقتصاد محلي عاجل انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن الخميس

عامان على العطاء الإماراتي في قطاع غزة

عربي ودولي عامان على العطاء الإماراتي في قطاع غزة

5ف

منوعات بداخلها السائق.. قطار يسحل سيارة على القضبان في بغداد - فيديو

غات

فيديو الوكيل سلامٌ على غزة.. سلامٌ على المدينة التي تئنّ ولا تُكسر

العالم الأردني عمر ياغي

أخبار محلية تفاصيل مؤثرة.. قصة كفاح العالم الأردني عمر ياغي الحاصل على جائزة نوبل للكيمياء

تعبيرية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

فلسطين عباس يرحب بإعلان الرئيس ترامب التوصل لاتفاق لوقف الحرب في غزة



 
 





الأكثر مشاهدة