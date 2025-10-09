برغر بسعر سيارة.. مطعم إسباني يقدّم أغلى وجبة في العالم - فيديو

الوكيل الإخباري- يقدّم مطعم Asador Aupa في مدينة كابريرا ديل مار بإسبانيا، أغلى شطيرة برغر في العالم، بسعر يصل إلى 11,000 دولار أمريكي (حوالي 9,450 يورو).

البرغر ليس متاحًا للطلب العادي، بل يُقدَّم فقط بدعوة خاصة في غرفة خاصة داخل المطعم، ضمن تجربة حصرية لعدد محدود من الضيوف.



يعود سبب السعر المرتفع إلى جودة المكونات الفائقة، حيث يُستخدم أفضل ثلاثة أنواع من اللحوم في العالم، مع أجبان أوروبية نادرة، وصلصة فريدة ، دون الكشف عن التفاصيل الكاملة للمكونات.



المطعم أسسه الشيف الإسباني بوسكو خيمينيز (BdeVikingo)، الذي يرى أن الفخامة يجب أن تبقى حصرية ونادرة. وقد استغرق تطوير البرغر أكثر من ثماني سنوات من البحث والتجارب.



رغم تأكيد القائمين على المطعم أن البرغر يستحق ثمنه، إلا أن البعض يرى أن دفع مبلغ كهذا مقابل وجبة واحدة أمر مبالغ فيه، خاصة أنه يتجاوز برغر "غولدن بوي" الذي كان يُعد الأغلى عالميًا.

