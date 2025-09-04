بعد 40 عاما.. قصة العثور على حطام "تيتانيك" كما يرويها مكتشفها

الوكيل الإخباري- في الساعات الأولى من 1 سبتمبر/أيلول قبل 40 عامًا، ظهرت على شاشات سفينة الأبحاث الأمريكية "كنور" صور ضبابية لجسم معدني ضخم، اعتقد الفريق المراقب أنه مرجل سفينة غارقة. لم تمر لحظات حتى تم إبلاغ كبير علماء البعثة، بوب بالارد، الذي كان يبحث عن الحطام منذ السبعينات.

يتذكر بالارد تلك اللحظة قائلًا: "قفزت من سريري فورًا، وارتديت بدلتي فوق بيجامتي ولم أخلعها لعدة أيام". وعند دخوله إلى غرفة المراقبة، أدرك على الفور أن ما ظهر على الشاشة يعود بالفعل لسفينة "تيتانيك".



في مقابلة مع شبكة CNN بمناسبة الذكرى الأربعين لهذا الاكتشاف التاريخي، استعاد بالارد وزميله دانا يورغر تفاصيل الرحلة التي انتهت بالعثور على أشهر حطام في العالم، بعد 73 عامًا من غرق السفينة عام 1912 في أول رحلة لها.



واعتبر بالارد أن اكتشاف الحطام كان بمثابة "تسلّق قمة إيفرست تحت سطح البحر"، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا المستخدمة حينها غيّرت مستقبل أبحاث أعماق المحيطات.



ولا تزال "تيتانيك" تثير الخيال العام، سواء عبر أفلام مثل "Titanic" عام 1997، أو من خلال الرحلات الاستكشافية الحديثة، كان آخرها في 2023 وانتهت بمأساة.



اليوم، يُنظر إلى لحظة اكتشاف الحطام في عام 1985 كنقطة تحوّل في علم المحيطات، جمعت بين شغف الاستكشاف، وتقدّم التكنولوجيا، وقوة القصة الإنسانية التي لا تزال تلهم العالم حتى الآن.