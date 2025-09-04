الخميس 2025-09-04 12:18 م
 

بعد 40 عاما.. قصة العثور على حطام "تيتانيك" كما يرويها مكتشفها

يلل
تعبيرية
 
الخميس، 04-09-2025 12:10 م

الوكيل الإخباري-   في الساعات الأولى من 1 سبتمبر/أيلول قبل 40 عامًا، ظهرت على شاشات سفينة الأبحاث الأمريكية "كنور" صور ضبابية لجسم معدني ضخم، اعتقد الفريق المراقب أنه مرجل سفينة غارقة. لم تمر لحظات حتى تم إبلاغ كبير علماء البعثة، بوب بالارد، الذي كان يبحث عن الحطام منذ السبعينات.

اضافة اعلان


يتذكر بالارد تلك اللحظة قائلًا: "قفزت من سريري فورًا، وارتديت بدلتي فوق بيجامتي ولم أخلعها لعدة أيام". وعند دخوله إلى غرفة المراقبة، أدرك على الفور أن ما ظهر على الشاشة يعود بالفعل لسفينة "تيتانيك".


في مقابلة مع شبكة CNN بمناسبة الذكرى الأربعين لهذا الاكتشاف التاريخي، استعاد بالارد وزميله دانا يورغر تفاصيل الرحلة التي انتهت بالعثور على أشهر حطام في العالم، بعد 73 عامًا من غرق السفينة عام 1912 في أول رحلة لها.


واعتبر بالارد أن اكتشاف الحطام كان بمثابة "تسلّق قمة إيفرست تحت سطح البحر"، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا المستخدمة حينها غيّرت مستقبل أبحاث أعماق المحيطات.


ولا تزال "تيتانيك" تثير الخيال العام، سواء عبر أفلام مثل "Titanic" عام 1997، أو من خلال الرحلات الاستكشافية الحديثة، كان آخرها في 2023 وانتهت بمأساة.


اليوم، يُنظر إلى لحظة اكتشاف الحطام في عام 1985 كنقطة تحوّل في علم المحيطات، جمعت بين شغف الاستكشاف، وتقدّم التكنولوجيا، وقوة القصة الإنسانية التي لا تزال تلهم العالم حتى الآن.

 

 cnn

 
 
gnews

أحدث الأخبار

يلل

منوعات بعد 40 عاما.. قصة العثور على حطام "تيتانيك" كما يرويها مكتشفها

رابطة الكتاب الأردنيين

أخبار محلية أمسية أدبية نقدية في رابطة الكتاب الأردنيين في الزرقاء

غزة

فلسطين مقرر أممي: الوقت تأخر للتحرك والمجاعة تزيد في غزة

ر

طب وصحة 5 عادات شائعة لا تفعلها مباشرة بعد تناول الطعام

زلزال

أخبار محلية الأردن يرصد الهزة الأرضية على الحدود العراقية السورية

جانب من اللقاء

أخبار محلية وزيرة التنمية تلتقي الاتحاد النوعي للمزارعات وتؤكد أهمية تمكين المرأة في قطاع الزراعة

لل

طب وصحة مخاطر TPO: تعرف على المادة المحظورة في مناكير الجل .. ولماذا تعتبر خطيرة؟

عجلون

أخبار محلية عجلون: 150 ألف دينار لتنفيذ فتح وإعادة تأهيل طريق الصفصافة - الساخنة



 
 





الأكثر مشاهدة