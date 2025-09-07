الأحد 2025-09-07 11:11 ص
 

لماذا تكون نوافذ الطائرات والسفن مستديرة دائما؟

حخحخ
تعبيرية
 
الأحد، 07-09-2025 09:56 ص

الوكيل الإخباري-   قد يظن البعض أن النوافذ الدائرية في الطائرات والسفن مجرد خيار جمالي، لكنها في الواقع قرار هندسي حاسم لحماية الأرواح.

بحسب موقع نيوز 18، يعود السبب الرئيسي إلى الضغط المتكرر الذي تتعرض له المركبات الجوية والبحرية. النوافذ المربعة أو المستطيلة تتركز فيها الضغوط عند الزوايا الحادة، مما يجعلها نقاط ضعف تتسبب في شقوق دقيقة قد تؤدي إلى كوارث.

شواهد تاريخية:

خلال الحرب العالمية الثانية، كانت نوافذ سفن الشحن من نوع "ليبرتي" مربعة، ومع الأمواج العاتية، تشققت الزوايا وتسببت بانقسام بعض السفن.

بين عامي 1953 و1954، تحطمت ثلاث طائرات "دي هافيلاند كوميت" نتيجة نفس المشكلة، حيث بدأت الشقوق من زوايا النوافذ المربعة.

الحل:
اعتمد المهندسون النوافذ الدائرية والبيضاوية لأنها تُوزع الضغط بشكل متساوٍ ولا تحتوي على "زوايا ضعيفة"، وهو ما يفسر أيضًا تصميم الأبواب بزوايا منحنية.

الدائرة إذًا، ليست مجرد عنصر تصميم أنيق، بل درع خفي يحمي الأرواح في أعالي البحار وأعالي السماء.

اضافة اعلان

 

لبنان 24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

56

فن ومشاهير أنغام تعود للأضواء بعد رحلة علاجية صعبة.. أول ظهور مع إلهام شاهين - صور

اندماج "تقدّم" و"إرادة" تحت مظلة حزب جديد باسم "مبادرة"

أخبار محلية اندماج "تقدّم" و"إرادة" تحت مظلة حزب جديد باسم "مبادرة"

بلغ إجمالي كميات النفط الخام العراقي المورَّد للمملكة خلال العام الماضي 2024 حوالي 3.578 مليون برميل، نُقلت بواسطة 14,027 صهريجًا. وتشكّل هذه الكميات نحو 7 بالمئة من حاجة السوق الأردني، بحسب التقرير ا

اقتصاد محلي 3.578 مليون برميل نفط خام واردات المملكة من العراق العام الماضي

البنك العربي

أخبار الشركات البنك العربي يدعم حملة "العودة إلى المدارس" التي تطلقها تكية أم علي سنوياً

اجتماع حكومي إسرائيلي بمكان سري تحت الأرض

فلسطين اجتماع حكومي إسرائيلي بمكان سري تحت الأرض

96

منوعات حادثة حفل "كولدبلاي"...تطورات جديدة في قصة كريستين كابوت

رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا

عربي ودولي رئيس الوزراء الياباني يقرر التنحي من منصبه

جانب من أضرار الانفجار

عربي ودولي انفجار غاز قوي غرب طهران يوقع 14 إصابة ويدمر 7 مبان سكنية



 
 





الأكثر مشاهدة