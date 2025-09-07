لماذا تكون نوافذ الطائرات والسفن مستديرة دائما؟

الوكيل الإخباري- قد يظن البعض أن النوافذ الدائرية في الطائرات والسفن مجرد خيار جمالي، لكنها في الواقع قرار هندسي حاسم لحماية الأرواح.



بحسب موقع نيوز 18، يعود السبب الرئيسي إلى الضغط المتكرر الذي تتعرض له المركبات الجوية والبحرية. النوافذ المربعة أو المستطيلة تتركز فيها الضغوط عند الزوايا الحادة، مما يجعلها نقاط ضعف تتسبب في شقوق دقيقة قد تؤدي إلى كوارث.



شواهد تاريخية:



خلال الحرب العالمية الثانية، كانت نوافذ سفن الشحن من نوع "ليبرتي" مربعة، ومع الأمواج العاتية، تشققت الزوايا وتسببت بانقسام بعض السفن.



بين عامي 1953 و1954، تحطمت ثلاث طائرات "دي هافيلاند كوميت" نتيجة نفس المشكلة، حيث بدأت الشقوق من زوايا النوافذ المربعة.



الحل:

اعتمد المهندسون النوافذ الدائرية والبيضاوية لأنها تُوزع الضغط بشكل متساوٍ ولا تحتوي على "زوايا ضعيفة"، وهو ما يفسر أيضًا تصميم الأبواب بزوايا منحنية.



الدائرة إذًا، ليست مجرد عنصر تصميم أنيق، بل درع خفي يحمي الأرواح في أعالي البحار وأعالي السماء.

اضافة اعلان