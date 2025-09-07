الأحد 2025-09-07 04:54 م
 

العراق: سقوط سقف مطعم والسلطات تبحث عن ناجين تحت الركام - صور

لقطة من المطعم محل الحادث
 
الوكيل الإخباري-   شهدت مدينة النجف صباح اليوم الأحد حادثة انهيار جزئي في سقف أحد المطاعم، دون تسجيل إصابات خطيرة .

وأوضحت تقارير إعلامية أن الانهيار أسفر عن إصابة أحد العاملين في المطعم بجروح طفيفة، نُقل على إثرها لتلقي العلاج، بينما لم يُسجَّل وجود زبائن في الموقع لحظة وقوع الحادث.


شهود عيان ذكروا أن السقف انهار بشكل مفاجئ، ما دفع فرق الدفاع المدني إلى التدخّل العاجل، حيث طوّقت المكان وبدأت برفع الأنقاض والبحث عن أي محتجزين محتملين تحت الركام.


وأكدت مديرية الدفاع المدني في النجف أن الانهيار طال جزءًا محدودًا من سقف المطعم، دون أن يُلحق أضرارًا بالمباني المجاورة أو يهدد المارة. وأشارت إلى أن فرق الطوارئ ما تزال تتابع الموقف وتُجري تقييمًا شاملًا لسلامة الهيكل المتبقي.


ويأتي هذا الحادث بعد ساعات فقط من انهيار جسر قيد الإنشاء في محافظة كربلاء، ما أثار قلقًا واسعًا بشأن معايير السلامة في مشاريع البنى التحتية، ودفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى إصدار توجيهات عاجلة لتعزيز إجراءات الوقاية ومتابعة تنفيذ المشاريع بشكل دقيق.

 

 






