سرب نحل يوقف مباراة كرة قدم في تنزانيا! - فيديو

المباراة التي جمعت بين سيتي إف سي (أبوجا) وجي كي يو إف سي توقفت عند الدقيقة 77، حين اضطر الجميع — لاعبين، حكام، وحتى الجماهير — إلى الارتماء أرضًا تفاديًا للسعات النحل.
ورغم الحادثة، لم تُسجل أي إصابات خطيرة، لكن المشهد بقي عالقًا في أذهان الحاضرين كواحد من أغرب ما شهدته ملاعب كرة القدم في أفريقيا.
ورجّح البعض أن التقلبات الجوية أو ضجيج المباراة قد يكونان وراء الحادثة. وبعد دقائق من الذعر، هدأت الأوضاع واستُؤنفت المباراة.
