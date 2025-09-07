سرب نحل يوقف مباراة كرة قدم في تنزانيا! - فيديو

الوكيل الإخباري- في مشهد طريف وغريب، توقفت مباراة ودية في مدينة باباتي شمال تنزانيا، بعد اجتياح سرب ضخم من النحل أرضية ملعب كوارا، ما تسبب في حالة من الفوضى بين اللاعبين والجمهور.

المباراة التي جمعت بين سيتي إف سي (أبوجا) وجي كي يو إف سي توقفت عند الدقيقة 77، حين اضطر الجميع — لاعبين، حكام، وحتى الجماهير — إلى الارتماء أرضًا تفاديًا للسعات النحل.



ورغم الحادثة، لم تُسجل أي إصابات خطيرة، لكن المشهد بقي عالقًا في أذهان الحاضرين كواحد من أغرب ما شهدته ملاعب كرة القدم في أفريقيا.



ورجّح البعض أن التقلبات الجوية أو ضجيج المباراة قد يكونان وراء الحادثة. وبعد دقائق من الذعر، هدأت الأوضاع واستُؤنفت المباراة.

pic.twitter.com/krlzgLQibO Drama in Tanzania as the game was temporary stopped during the City FC Abuja vs JKU FC match when bees flew over the pitch in the 77th minute 🤣 #FootballKE September 4, 2025