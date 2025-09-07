"عملية المطرقة".. فرار درامي لمسجونين في الهند (فيديو)

الفيديو، الذي يُقال إنه من سجن "تشودافارام"، يُظهر لحظة اعتداء السجينين على أحد الحراس، ثم قيام أحدهما بمهاجمة مدير السجن بمطرقة، وسرقة مفتاح البوابة من جيبه، ليتمكنا من فتح الباب الرئيسي والفرار معًا.
المتهمان هما:
بي رامو: مدان في قضايا تتعلق بالممتلكات.
ناكا رافي كومار: متهم باختلاس أموال معاشات التقاعد.
وذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا أن الحادث وقع أثناء ظروف جوية صعبة، ما أدى إلى تأخر استجابة الحراس.
مدير السجن نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحالته مستقرة، فيما تم تشكيل فريق خاص لتعقّب السجينين الهاربين.
Dramatic incident from India's Andhra Pradesh caught on camera.@SaroyaHem has more. pic.twitter.com/i3qJmDRtLC
