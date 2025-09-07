الأحد 2025-09-07 11:10 ص
 

"عملية المطرقة".. فرار درامي لمسجونين في الهند (فيديو)

تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   تمكّن سجينان في الهند من الفرار بطريقة درامية تشبه مشاهد أفلام الأكشن، وفق ما أظهره مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفيديو، الذي يُقال إنه من سجن "تشودافارام"، يُظهر لحظة اعتداء السجينين على أحد الحراس، ثم قيام أحدهما بمهاجمة مدير السجن بمطرقة، وسرقة مفتاح البوابة من جيبه، ليتمكنا من فتح الباب الرئيسي والفرار معًا.


المتهمان هما:
بي رامو: مدان في قضايا تتعلق بالممتلكات.
ناكا رافي كومار: متهم باختلاس أموال معاشات التقاعد.


وذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا أن الحادث وقع أثناء ظروف جوية صعبة، ما أدى إلى تأخر استجابة الحراس.


مدير السجن نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحالته مستقرة، فيما تم تشكيل فريق خاص لتعقّب السجينين الهاربين.

 

 

ارم نيوز  

 
 
