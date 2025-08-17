الأحد 2025-08-17 11:29 م
 

تأثير الموسيقى على التعافي النفسي والبدني

الأحد، 17-08-2025 11:20 م

الوكيل الإخباري- تشير الدكتورة يوليا فينوكوروفا أخصائية علم النفس، إلى أن الموسيقى توقظ الذكريات والرغبات الدفينة لدى الإنسان. وتساعد على مكافحة الوحدة.

ووفقا لها، تساعد الموسيقى والعلاج الصوتي الجسم على التعافي وبناء عملياته بطريقة أكثر إيجابية وصحة.

تقول: "تحفز الألحان المألوفة نفسيا خيال الإنسان، وتدخله في حالات عاطفية تذكره بتجارب قديمة أو ترسم له مستقبلا يتمناه".


تضيف: "لا يدور الحديث عن الخيال فقط، بل عن بعض السيناريوهات والأنماط والأحداث الماضية في الحياة. فإذا انتبه الإنسان، سيجد أن نظام التسويق في عالم الأعمال يحتوي على روائح وأصوات معينة تسبب ردود فعل معينة. فعلى سبيل المثال، يسير شخص في الشارع ويسمع موسيقى صاخبة من سيارة، فيتذكر كيف رقص عليها قبل عشرين عاما".


وتشير الخبيرة إلى أن الوعي بهذه الطريقة يعيد إنتاج الذكريات والمعتقدات، وحتى الرغبات الخفية.

 

RT

 
 
ا

أخبار محلية جامعات تحقّق إنجازات دولية ومحلية



 
 





