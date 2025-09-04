تركيا.. غضب واسع بعد انتشار فيديو اعتداء جدة على حفيدها

الوكيل الإخباري- أوقفت الشرطة التركية سيدة مسنّة في مدينة إزمير بعد انتشار فيديو يُظهر اعتداءها بالضرب على حفيدها البالغ من العمر 7 سنوات أثناء غياب والده.

اضافة اعلان



وأظهرت المقاطع التي سُجّلت خفية الجدة وهي تركل وتصفع الطفل بعنف، ما أثار موجة غضب واسعة على مواقع التواصل. وتم نقل الطفل إلى رعاية الدولة لتأمين حمايته النفسية والجسدية، بينما تستمر التحقيقات في الحادثة.



