تركيا.. غضب واسع بعد انتشار فيديو اعتداء جدة على حفيدها

وأظهرت المقاطع التي سُجّلت خفية الجدة وهي تركل وتصفع الطفل بعنف، ما أثار موجة غضب واسعة على مواقع التواصل. وتم نقل الطفل إلى رعاية الدولة لتأمين حمايته النفسية والجسدية، بينما تستمر التحقيقات في الحادثة.
