هل تخطط للسفر؟ دليلك الكامل للعناية بالنباتات أثناء الغياب

الوكيل الإخباري- مع الغياب المتكرر عن المنزل لبعض الأشخاص يواجه الكثير من محبّي النباتات المنزلية تحديًا حقيقيًا:

كيف يمكن الحفاظ على صحة ونضارة النباتات خلال فترة الغياب؟

فالنباتات، تمامًا مثل أي كائن حي، تحتاج إلى رعاية مستمرة من حيث الماء والضوء ودرجة الحرارة. لكن الخبر الجيد هو أن بعض التخطيط المسبق واتباع خطوات بسيطة، يمكن أن يصنع فرقًا كبيرًا ويمنع ذبول النباتات أو موتها خلال السفر.



في هذا المقال، نستعرض مجموعة من الطرق العملية والفعّالة التي تساعدك على ترك نباتاتك بأمان حتى تعود من رحلتك.



1. اختر نباتات تتحمل الغياب

ليست كل النباتات بحاجة إلى ريّ يومي. بعض الأنواع قادرة على تحمّل الجفاف لفترات طويلة، ما يجعلها مثالية للأشخاص كثيري الانشغال أو المسافرين. ومن أبرز هذه النباتات:

نبتة الثعبان (سانسيفيريا): تتحمّل الجفاف والإضاءة الضعيفة.

الزاميو (ZZ Plant): من النباتات القوية التي تعيش لفترات طويلة دون ماء.

اللافندر والروزماري: نباتات خارجية عطرية، تتحمّل تغيّر الطقس وقلة الماء نسبيًا.



2. استخدم آنية الري الذاتي

تُعد أواني الري الذاتي من أفضل الحلول للمسافرين. تحتوي هذه الأواني على خزان مياه في القاعدة، يسمح للنبات بامتصاص الكمية التي يحتاجها فقط، ما يحافظ على رطوبة التربة لعدة أيام، وقد تصل إلى أسبوعين حسب نوع النبات والطقس.



3. جرّب الريّ باستخدام الزجاجات

حلّ بسيط واقتصادي يمكن تطبيقه بسهولة في المنزل:

املأ زجاجة بالماء، واقلبها رأسًا على عقب داخل تربة الأصيص، بحيث يتسرب الماء تدريجيًا حسب حاجة التربة. تناسب هذه الطريقة الرحلات القصيرة التي لا تتجاوز أسبوعًا.



4. أنشئ بيئة رطبة مؤقتة

إذا كان لديك وقت قبل السفر، اجمع النباتات في مكان واحد – مثل حوض الاستحمام أو حوض الغسيل – وضَع في القاع منشفة مبللة أو طبقة ماء خفيفة. هذه الخطوة تخلق بيئة رطبة تقلل تبخر الماء، وتحافظ على رطوبة التربة والأوراق.



5. أبعد النباتات عن أشعة الشمس المباشرة

النباتات المعرّضة لضوء الشمس القوي تفقد الماء بسرعة أكبر. لذلك، من الأفضل نقلها إلى أماكن مضلّلة أو زوايا داخلية من المنزل خلال فترة الغياب، خاصة إذا كانت الرحلة قصيرة.



6. استخدم هُلام التربة (Hydrogel Crystals)

هذه البلورات الصغيرة متوفّرة في محال الحدائق، وتعمل على تخزين الماء ثم إطلاقه تدريجيًا داخل التربة. يمكن خلطها مع التربة أثناء الزراعة أو رشّها على سطح التربة قبل السفر.



7. لا تتردد في طلب المساعدة

إذا كانت فترة السفر طويلة، فمن الأفضل أن توكّل شخصًا موثوقًا – صديق، جار، أو فرد من العائلة – لزيارة المنزل مرة أو مرتين أسبوعيًا للعناية بالنباتات. جهّز له جدولًا بسيطًا للتعليمات، لتكون المهمة أسهل وأوضح.



8. خطوات مهمة قبل المغادرة

نظّف أوراق النباتات من الغبار.

أزل الأوراق الذابلة والنباتات التالفة.

قلّب التربة بلطف.

رتّب الأصص بشكل يضمن وصول الضوء بالتساوي.



9. حافظ على درجة حرارة معتدلة

احرص على إبقاء المنزل بدرجة حرارة مستقرة تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، باستخدام المكيف أو التهوية المناسبة. التغيرات الحادة في الحرارة قد تضر بالنباتات أكثر من قلة الري.



10. عند العودة... لا تروِها دفعة واحدة!

بعد العودة، تجنّب ريّ النباتات بكميات كبيرة مباشرة. ابدأ بالري التدريجي حتى لا تصاب الجذور بالصدمة، وأزل الأوراق الذابلة، وقدّم سمادًا خفيفًا لدعم النبات بعد فترة الغياب.



خلاصة

رعاية النباتات المنزلية أثناء السفر ليست مهمة معقدة كما تبدو. بقليل من التخطيط والاستعداد، يمكنك الاستمتاع بإجازتك دون قلق، وتعود لتجد نباتاتك كما تركتها: خضراء، نضرة، ومليئة بالحياة.