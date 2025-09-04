أدوات لا يُنصح بوضعها في غسالة الأطباق

الوكيل الإخباري- غسالة الأطباق تسهّل علينا تنظيف الأواني وتوفّر وقت وجهد، لكن مش كل الأدوات تصلح تتغسل فيها. في بعض الأدوات الحساسة أو المصنوعة من مواد معينة، الغسالة ممكن تسبب لها تلف أو تغير في الجودة مع الوقت. في هذا المقال، راح نتعرف على أهم الأدوات اللي من الأفضل غسلها يدويًا للحفاظ عليها أطول فترة ممكنة.

1. سكاكين المطبخ

رغم أن بعض أنواع السكاكين (مثل الفولاذ المقاوم للصدأ أو السيراميك) يمكن وضعها في الغسالة، إلا أن الحرارة والماء القوي قد يبهتان الشفرات ويجعلانها تفقد حدتها بسرعة، ما يستدعي شحذها باستمرار.

الحل؟ اغسلها يدويًا وجففها فورًا.



2. الأدوات الخشبية

مثل الملاعق وألواح التقطيع. الخشب يتشقق بسبب الحرارة والرطوبة الزائدة، مما يجعله بيئة خصبة للبكتيريا.

التوصية؟ اغسلها يدويًا وجففها مباشرة.



3. بعض صواني الطهي

غير اللاصقة: تتعرض للتلف سريعًا بفعل المنظفات القوية والحرارة.

الحديد الزهر: قد يصدأ ويتلف في الغسالة.

الألومنيوم العادي: يمكن أن يتغير لونه أو يفقد خصائصه.

الأنواع المناسبة؟ الفولاذ المقاوم للصدأ والألومنيوم المؤكسد.



4. الكريستال وأكواب الزجاج الرقيقة

الكريستال هش جدًا ويتعرض للتشقق أو الخدش داخل الغسالة. أما أكواب الحليب الزجاجية، فقد تصفر أو تتشقق مع الاستخدام المتكرر.

الحل؟ غسيل يدوي بماء فاتر ومنظف خفيف.



5. غطاء قدر الضغط

الجسم المعدني للقدر قد يكون آمنًا، لكن الغطاء يحتوي على صمامات وأجزاء دقيقة تحتاج إلى تنظيف يدوي للمحافظة على سلامتها.



✅ أدوات يمكن وضعها بأمان في غسالة الأطباق

قد تفاجئك بعض الأدوات التي يمكن تنظيفها في الغسالة دون مشاكل، مثل:

فرش المكياج (رؤوس السيليكون أو البلاستيك)

فرش الشعر البلاستيكية

حوامل فرش الأسنان وعلب الصابون

ملحقات المكنسة الكهربائية

أرفف الثلاجة (الزجاجية أو البلاستيكية)

بعض مستلزمات الأطفال (بعد التأكد من أنها آمنة للغسل الآلي)