"تأثير التوقعات".. أداة نفسية بسيطة قد تغير مزاجك وحياتك

الوكيل الإخباري- وسط الضغوط اليومية، يشير خبراء علم النفس إلى أن "تأثير التوقعات" أداة فعالة لتحسين المزاج. الفكرة بسيطة:

ما نتوقعه يؤثر على تجربتنا.

إذا توقعت أن تجربة ما ستكون إيجابية، فإن عقلك يبحث عمّا يؤكد ذلك ويقلل من التوتر، بحسب الاختصاصي توماس سفيتوركا. وهذا ليس خداعًا للنفس، بل اختيار واعٍ لكيفية رؤية الأمور.



الاختصاصية إيرين ماير تؤكد أن التوقعات توجّه مشاعرنا وسلوكنا، بينما تحذر الطبيبة سو فارما من المبالغة، لأن التوقعات غير الواقعية قد تؤدي للإحباط.



الخلاصة:

لا تغيّر التوقعات الواقع، لكنها تغيّر كيف نعيشه.

"حين تغيّر طريقة نظرك للأشياء، تتغيّر الأشياء نفسها."