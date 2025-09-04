"تأثير التوقعات".. أداة نفسية بسيطة قد تغير مزاجك وحياتك

ما نتوقعه يؤثر على تجربتنا.
إذا توقعت أن تجربة ما ستكون إيجابية، فإن عقلك يبحث عمّا يؤكد ذلك ويقلل من التوتر، بحسب الاختصاصي توماس سفيتوركا. وهذا ليس خداعًا للنفس، بل اختيار واعٍ لكيفية رؤية الأمور.
الاختصاصية إيرين ماير تؤكد أن التوقعات توجّه مشاعرنا وسلوكنا، بينما تحذر الطبيبة سو فارما من المبالغة، لأن التوقعات غير الواقعية قد تؤدي للإحباط.
الخلاصة:
لا تغيّر التوقعات الواقع، لكنها تغيّر كيف نعيشه.
"حين تغيّر طريقة نظرك للأشياء، تتغيّر الأشياء نفسها."
-
أخبار متعلقة
-
بعد 40 عاما.. قصة العثور على حطام "تيتانيك" كما يرويها مكتشفها
-
كيف تنظفين الطناجر المحروقة بسهولة؟ إليك 3 وصفات منزلية فعّالة
-
أدوات لا يُنصح بوضعها في غسالة الأطباق
-
هل تخطط للسفر؟ دليلك الكامل للعناية بالنباتات أثناء الغياب
-
برنامج ميغان ماركل على "نتفليكس" يفشل في جذب المشاهدين
-
بسبب خلاف عائلي.. أب يطلق النار على ابنته أمام المارة في تركيا - فيديو
-
اختطف رضيعاً.. القدر يجمع مصرية بابنها بعد 15 عاماً (فيديو)
-
الصحة المصرية توضح حقيقة وفاة الإعلامية عبير الأباصيري بسبب الإهمال