جسر ينهار فوق قطار في روسيا.. وفيديوهات توثق

وأكد حاكم منطقة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، أن الحادث نجم عن تفجير استهدف الجسر، مشيرًا إلى أن فرق الإنقاذ تواصل عملياتها وسط الأنقاض.
من جهتها، أوضحت شركة سكك حديد موسكو أن "تدخلًا غير قانوني" أدى إلى انهيار الجسر وخروج القطار عن مساره، مؤكدة أن الحادث وقع مساء السبت عند الساعة 10:44 مساء بالتوقيت المحلي، دون أن يؤثر على حركة القطارات الأخرى في المنطقة.
وأعلن الادعاء العام الروسي فتح تحقيق في الحادث، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة "التدخل" أو الجهة المسؤولة عنه، بينما لم تصدر أوكرانيا أي تعليق رسمي حتى الآن.
ويأتي الحادث في وقت حساس، قبل يومين من اجتماع مرتقب بين مسؤولين روس وأوكرانيين في إسطنبول، وسط جهود دبلوماسية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 2022، والتي شهدت خلالها روسيا عدة هجمات استهدفت شبكة السكك الحديدية.
Absolute devastation unfolds in Russia’s Bryansk region as a civilian passenger train is catastrophically struck by a collapsing bridge — reportedly triggered by an… pic.twitter.com/rarzh9J94J
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