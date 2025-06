جسر ينهار فوق قطار في روسيا.. وفيديوهات توثق

الوكيل الإخباري- لقي سبعة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، مصرعهم وأصيب أكثر من 35 آخرين، إثر انهيار جسر على سكة حديدية في منطقة بريانسك قرب الحدود الأوكرانية، وذلك أثناء مرور قطار ركاب كان متجهًا من مدينة كليموفو إلى موسكو، بحسب ما أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأحد.

وأكد حاكم منطقة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، أن الحادث نجم عن تفجير استهدف الجسر، مشيرًا إلى أن فرق الإنقاذ تواصل عملياتها وسط الأنقاض.



من جهتها، أوضحت شركة سكك حديد موسكو أن "تدخلًا غير قانوني" أدى إلى انهيار الجسر وخروج القطار عن مساره، مؤكدة أن الحادث وقع مساء السبت عند الساعة 10:44 مساء بالتوقيت المحلي، دون أن يؤثر على حركة القطارات الأخرى في المنطقة.



وأعلن الادعاء العام الروسي فتح تحقيق في الحادث، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة "التدخل" أو الجهة المسؤولة عنه، بينما لم تصدر أوكرانيا أي تعليق رسمي حتى الآن.



ويأتي الحادث في وقت حساس، قبل يومين من اجتماع مرتقب بين مسؤولين روس وأوكرانيين في إسطنبول، وسط جهود دبلوماسية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 2022، والتي شهدت خلالها روسيا عدة هجمات استهدفت شبكة السكك الحديدية.





