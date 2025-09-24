دبي تدخل موسوعة غينيس بأغلى فنجان قهوة في العالم.. كم بلغ ثمنه؟

وجرت الإشارة إلى أن سلسلة مقاهي Roaster's Specialty Coffee House دخلت في 13 سبتمبر، في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
ونوهت الصحيفة بأنه تم تحضير فنجان القهوة باستخدام طريقة الصب (V60)، باستخدام حبوب قهوة مستوردة من مزرعة Hacienda La Esmeralda في بنما.
وقالت الصحيفة: "إنها مشهورة بنكهة الزهور والفاكهة والحمضيات، مما يخلق انطباعا نابضا بالحياة حقا".
ولم تذكر الصحيفة اسم الشخص الذي اشترى فنجان القهوة بهذا السعر القياسي.
-
أخبار متعلقة
-
أنواع النباتات المثمرة المناسبة في بلكونة المنزل
-
أين يجب تركيب الإطارات الجديدة؟ خبراء يوضحون لضمان الأمان والثبات
-
أجهزة لا يجب توصيلها بسلك التمديد: لحماية منزلك من الحريق
-
25 عاملاً عالقون على عمق 80 متراً بانتظار إنقاذهم في كولومبيا
-
شابة هندية تتعرض لعملية احتيال باهظة عبر إعلان وظيفة مزيفة
-
في يومها العالمي.. كيف تبدأ تعلم لغة الإشارة في 4 خطوات بسيطة؟
-
3 نصائح أساسية لاختيار منزل للإيجار بسهولة وأمان
-
كيف نفتح قلوب أطفالنا بعد اليوم المدرسي؟